Синоптики: к выходным погода испортится

В четверг ночью в Литве распространится зона высокого давления. Осадки, в основном снег, появятся во многих районах, однако будут небольшими.

Прогнозируют гололед. Ночью будет 0-5, на северо-востоке 6-8 градусов мороза. Днем в некоторых районах ожидаются небольшие осадки. До полудня во многих районах будет скользко. Температура днем – 0-3 градуса тепла.

В пятницу с запада придет зона низкого атмосферного давления. Усилится ветер. На взморье порывы достигнут 15-17 м/с. Местами прогнозируют небольшие осадки. Ночью будет от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем будет 0-4 градуса тепла.

В выходные дни будет ветрено и сыро. Будет идти дождь, воздух прогреется до 1-6 градусов тепла.