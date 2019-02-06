Правоохрана Литвы заявила о незаконном владении оружием после жалоб Захаровой на обыски у Орлова

После того как Москва заявила, что в доме защищающего советского наследие в Литве гражданина России Виктора Орлова проведены обыски, литовская правоохрана в среду подтвердила, что проводит досудебное расследование о незаконном владении оружием.

"Мы можем подтвердить, что проводится досудебное расследование по 253 статье Уголовного кодекса (Незаконное владение огнестрельным оружием, патронами, взрывчатыми веществами и устройствами)", – сообщила BNS представитель Вильнюсской окружной прокуратуры по связям с общественностью Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Она отказалась комментировать процессуальные действия и статус В. Орлова в этом расследовании по мотивам интересов следствия.

Об обысках в доме В. Орлова во вторник сообщил МИД России. Москва назвала действия литовской правоохраны провокацией по политическим мотивам.

Несколько лет назад литовская разведка сообщала, что через организации "Забытых солдат" Россия пытается распространять свое влияние в Литве. В опубликованном в 2016 году отчете об угрозах национальной безопасности говорилось, что организация сотрудничает с российским посольством.