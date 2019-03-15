"Уговорили, и так я попал в Вильнюс": как белорусский пекарь нашел хлебное место в Литве

Пироги и караваи с белорусским колоритом уже более двух лет жители Вильнюса и гости литовской столицы имеют возможность пробовать, не пересекая для этого государственной границы.

В столице Литвы с весны 2016 года работает белорусский пекарь из Верхнедвинска Константин Ларьков. Сюда он переехал, променяв хлебное место заведующего отделом кулинарии в одном из минских супермаркетов на должность обычного кондитера в частной литовской фирме по производству выпечки. Однако по этому поводу у Кастуся (так его зовут на Родине) – ни крошки сожаления.

Друзья предлагали приезжать ночевать в Минск

В этом году Константин Ларьков празднует двадцатилетие профессиональной деятельности: в 1999 году он начал работать мастером смены на хлебозаводе в родном Верхнедвинске (Витебская область, Беларусь). За плечами у пекаря - два профильных учреждения образования. Совершенствовать природный талант ему пришлось в Витебском ПТУ кулинарии и Могилёвском государственном университете продовольствия.

Отработав на малой родине 16 лет, пекарь решил двигаться дальше. Дальнейшим пунктом в планах на жизнь было покорение белорусской столицы, которое хлебопёк начал с приобретения квартиры. Работа же нашлась в минипекарне одного из минских супермаркетов, где Константину Ларькову пришлось заведовать отделом кулинарии. Впрочем, карьерный путь пекаря в Минске закончился, так толком и не начавшись: спустя год он уже оказался в столице Литвы.

"В Вильнюс я попал случайно: ко мне обратились с просьбой провести мастер-класс. Но это был такой хитрый ход: на самом деле не караваи были нужны людям, – рассказал Константин Ларьков. – Меня завели в одну из пироговых в Минске, угостили пирогами и просто спросили, могу ли я сделать такое же, но в Вильнюсе. Я сделал, им понравилось, они разницы не заметили. Дело оставалось за малым: меня пригласили работать здесь, уговорили, и так я попал в Вильнюс".

Предложившие Константину Ларькову обменять Минск на Вильнюс люди оказались соотечественниками белорусского пекаря. В столице Литвы они планировали открыть собственный бизнес. Впрочем, сотрудничество с земляками оказалось быстротечным.

"Честно говоря, с ними работать мне не очень понравилось, и, к сожалению, дороги наши разошлись, – признался Константин Ларьков. – Но литовцы меня уже заметили и пригласили работать к себе. В Вильнюсе это уже второе моё место работы. Знакомые шутили: "Вильнюс не очень далеко, можешь на ночь приезжать в Минск поспать".

С литовцами работать психологически проще

Таким образом, в отличие от других эмигрантов, белорусскому пекарю на новом месте в другой, хоть и близкой к Родине стране не пришлось традиционно начинать карьерный путь к новой счастливой жизни с нуля. Впрочем, минский период в жизни Константина Ларькова не завершился: белорусскую столицу он посещает раз в месяц.

"Всё в границах достижимости. Я могу скучать в Минске по Вильнюсу, в Вильнюсе – по Минску, по своей малой родине. Пока что не ощутил такой сильной, большой нехватки, – признался кондитер. – Так получилось, что в Вильнюсе я уже нахожусь дольше, чем в Минске. Поэтому Минск бросать было легко: там я отработал всего год".

Не секрет, что зачастую эмигранты на новом месте сталкиваются с переполненным рынком труда, когда предложение рабочей силы иногда в несколько раз превышает спрос. Нередко специалисты с высшим образованием, переехав в другую страну, начинают карьерный рост с позиции, например, чернорабочего на стройке или хлебореза в заведении общепита. Большое влияние на успешность дальнейшего развития событий в жизни среднестатистического мигранта оказывают и межкультурные различия, с которыми неизбежно сталкивается любой "понаехавший". Однако белорусскому пекарю в столице Литвы с подобными проблемами не приходилось встречаться ни разу.

"Никогда не ощущал трудностей с поиском работы, никогда не было проблем, – признался Константин Ларьков. – С литовцами работать достаточно легко. Мне так психологически значительно проще работать, чем с белорусами. Есть с чем сравнивать. Пока что всё устраивает. Конечно, не мечтать о лучшем – это существовать, а не жить".

После начала работы в поликультурном городе, коим является Вильнюс, белорусскому пекарю, кроме приспосабливания к новым трудовым условиям и запросам клиентов, пришлось искать и рецепт сохранения своей национальной идентичности в сердце Литвы. Впрочем, и здесь Константин Ларьков проблемы не видит.

"Я, к стыду своему, не начал ещё изучать литовский язык, потому что на работе со мной всегда переходят на русский, – признался пекарь. – Никто ко мне негативно из-за этого не относится. Да, были вопросы: "Кастусь, может, пора переходить и на литовский?". Да, соглашаюсь, возможно, может быть, и пора. Но пока что в отношениях – русский язык. Конечно, контекст разговора [на литовском языке. – Ред.] я уже могу понять, но так, по жизни, мне легко и с русским языком. А белорусскость сохранять довольно просто. Здесь я слышу больше белорусских слов, чем на Родине. Здесь много тутейших живёт, поляков, которые, разговаривая по-польски, говорят по-белорусски. Редкая ситуация! Когда я разговариваю с тутейшими поляками по-белорусски, они меня достаточно хорошо понимают".

Не раствориться в интернациональном море Константину Ларькову помогает и тесное плодотворное общение с литовскими белорусами. Уже второй раз на традиционном международном Празднике хлеба в вильнюсском Доме национальных общин украшением белорусского стола являлся каравай работы Константина Ларькова.

Хлеб чёрный или белый – абы не горелый

В Вильнюсе кондитеру из Беларуси приходится заниматься производством пирогов не только со сладкой начинкой, но и с мясом, а также вегетарианской продукции. Несмотря на то, что в профессиональном плане изменения в жизни Константина Ларькова произошли не так уж и существенные, сравнивая деятельность в Беларуси и Литве, пекарь отмечает множество отличий, среди которых – гораздо меньшая степень литовского бюрократизма. Нравится пекарю и ставка в первую очередь не на количество, а на качество собственноручно изготовленной продукции. Отличается и характер работы.

"Если рассуждать детально, то там я на хлебозаводе работал мастером смены – этакий маленький начальник, – сообщил Константин Ларьков. – В Минске работал заведующим пекарни. Здесь же я – обычный кондитер. Приходится больше руками работать".

Работать руками пекарю приходится преимущественно тогда, когда обычные граждане видят десятый сон: рабочий день кондитера начинается в 22:00 и заканчивается к утру. Выпечка должна быть свежей. Впрочем, Кастусь Ларьков не прочь поработать и в дневное время: после того, как жители Литвы узнали о переезде белорусского пекаря в Вильнюс, его стали просить провести мастер-класс в домашних условиях. В таких просьбах кондитер не отказывает, несмотря на то, что кустарное производство хлебных изделий в обычной духовке, казалось бы, подрывает сами основы его профессиональной деятельности.

"Завидую тем людям, которые делают хлеб самостоятельно, находят свободное время для этой работы, ищут рецепты, – признался Константин Ларьков. – Конечно, в магазинах тоже очень много хорошего вкусного хлеба. Хлеб чёрный или белый – абы не горелый, так говорят белорусы. Но если вы хотите ощутить то момент счастья, когда достаёте из жаровни свежую выпечку, конечно, пеките хлеб дома".