Президент Литвы отказалась назначать Гуджюнайте министром окружающей среды

Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась назначать социал-трудовика Ирму Гуджюнайте министром окружающей среды, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Гуджюнайте, по мнению президента, динамичный и перспективный политик, однако у нее нет необходимого делового опыта и на встрече она не продемонстрировала знаний и компетентности, необходимых для руководства сферой окружающей среды", – сказано в сообщении.

Грибаускайте акцентирует, что на министерство ложится очень широкий спектр ответственности – от переработки отходов и защиты лесных, водных ресурсов, до строительства и реновации, вопросов климатических изменений и вопросов безопасности БелАЭС.

"Поэтому президент призывает премьера искать для руководства этим сложным сектором кандидата со всесторонним опытом", – добавила администрация главы государства.

Премьер Саулюс Сквернялис на минувшей неделе предложил на пост министра окружающей среды Гуджюнайте, занимающую пост вице-министра юстиции.

Тридцатилетняя Гуджюнайте, член Литовской социал-демократической партии труда, ранее была атташе по вопросам юстиции в представительстве Литвы при Евросоюзе. Она внесена первой в список социал-трудовиков на муниципальных выборах в Вильнюсе.

Пост министра окружающей среды оставался свободным с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквернялис уволил с должности министра Кястутиса Навицкаса.