"Гуджюнайте, по мнению президента, динамичный и перспективный политик, однако у нее нет необходимого делового опыта и на встрече она не продемонстрировала знаний и компетентности, необходимых для руководства сферой окружающей среды", – сказано в сообщении.

Грибаускайте акцентирует, что на министерство ложится очень широкий спектр ответственности – от переработки отходов и защиты лесных, водных ресурсов, до строительства и реновации, вопросов климатических изменений и вопросов безопасности БелАЭС.

Статьи по теме:
Социал-трудовики на выборах президента Литвы поддержат Сквернялиса  (36)
На пост министра окружающей среды Литвы премьер выдвигает кандидатуру Гуджюнайте  (19)

"Поэтому президент призывает премьера искать для руководства этим сложным сектором кандидата со всесторонним опытом", – добавила администрация главы государства.

Премьер Саулюс Сквернялис на минувшей неделе предложил на пост министра окружающей среды Гуджюнайте, занимающую пост вице-министра юстиции.

Тридцатилетняя Гуджюнайте, член Литовской социал-демократической партии труда, ранее была атташе по вопросам юстиции в представительстве Литвы при Евросоюзе. Она внесена первой в список социал-трудовиков на муниципальных выборах в Вильнюсе.

Пост министра окружающей среды оставался свободным с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквернялис уволил с должности министра Кястутиса Навицкаса.