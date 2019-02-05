На видео видно, что остановившийся на дороге водитель терпеливо ждет, когда через дорогу перейдет стадо копытных. Такое большое количество этих животных в одном месте удивило не только водителя, но и пользователей сетей.
Видео, которое молниеносно распространилось в интернете: больше миллиона просмотров(2)
Житель Литвы Миндаугас Палецкайтис 3 февраля, вечером, разместил в фейсбуке видео, которое пользователи просмотрели больше миллиона раз. Видео было сделано недалеко от местечка Лапяй.
Šaltinis: ru.DELFI.lt
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Публиковать
Добавить комментарий...