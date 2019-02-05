Весной подорожает алкоголь. Как еще Литва борется с пьянством

С 1 марта 2019 года акцизы на крепкие алкогольные напитки вырастут в Литве на 10%. Предполагается, что крепкий алкоголь в таре 0,5 литра подорожает в среднем на 39 евроцентов. Эта мера названа в числе тех, что ограничит доступность алкоголя для жителей Литвы. Соответствующее решение Сейм принимал в декабре.

Обосновывая рост акцизов, парламентарии указывали, что это дополнительно принесет в бюджет Литвы около 5 млн. евро. Вместе с тем, доцент факультета экономики Вильнюсского университета Вита Карпушкене считает: из-за увеличения акцизов на 10 % бюджет не досчитается 54 миллиона. По ее мнению, надо учитывать фактор Польши, где алкоголь значительно дешевле, что побуждает литовцев ехать закупаться к соседям. Нечто подобное уже произошло в Эстонии: после роста акцизов оттуда ездят за алкоголем в Латвию.

Впрочем, в литовском Министерстве здравоохранения главным фактором считают здоровье граждан. "Сокращается число отравлений алкоголем и психозов, значит, эти меры действуют, – подчеркивает литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Напомним, уже больше года в Литве действуют ограничения на продажу алкоголя. По будням горячительные напитки продают до восьми вечера, а в воскресенье до трех дня. Кроме того, разрешенный возраст покупки повышен до 20-ти лет, а реклама алкогольных напитков запрещена. Телеведущий Андрюс Тапинас, признавая существование проблемы, все же считает меры косметическими. Ведь пьющие люди – отдельный социальный слой, с которым государство должно целенаправленно работать.

"Не последовало нормальной стратегии: как работать, как лечить, как их занимать чем-то, как с юным поколением", – сетует Андрюс Тапинас.

Вместе с тем, в конце прошлого года Сейм Литвы принял Государственную программу по контролю и предотвращению употребления наркотиков, табака и алкоголя. Программа рассчитана на 2018-2028 годы и предполагает новый подход к ситуации: употребление психоактивных веществ признается проблемой обеспечения физического и психического здоровья гражданина, его социального благополучия. То есть признано, что усилия государства, самоуправлений, НКО должны быть направлены на каждого конкретного члена общества, помогая ему избежать вреда от употребления вредных веществ. В документе говорится об образовательных мерах, а также предлагается указывать на бутылках с алкоголем причиняемый им вред.

По данным лидера Союза крестьян и "зеленых" Рамунаса Карбаускиса, первые результаты говорят о том, что введенные ограничения эффективны. По его словам, Литва уже не возглавляет список самых пьющих стран. Впрочем, это работа на десятилетия, с этим согласны практически все.