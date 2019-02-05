В Кибартай задержали белорусские сигареты из Калининградской области

В последнее время в Литву все чаще нелегально ввозят контрабандные белорусские сигареты через Калининградскую область. Эта тенденция подтвердилась и 1 февраля, когда в Кибартай был задержан тягач, в котором обнаружили 675 000 пачек сигарет.

Таможенники сообщили, что груз на сумму больше 2 млн. евро был спрятан между официально задекларированным грузом упаковочной пленки.

Это самая крупная контрабанда, задержанная Литовской таможней в этом году.

В прошлую пятницу, в 11 ч. в Кибартай на тягаче Man приехал гражданин России Д.С. и декларировал, что едет через Литву транзитом, везет упаковочную пленку. Однако груз вызвал у таможенников подозрение: в документах было указано, что адресат и адресант одна и та же компания.

Машину проверили при помощи рентгена и выяснили, что рулоны с пленкой везут лишь для прикрытия контрабандного груза.

По предварительным данным, в Литву пытались ввезти 675 000 пачек белорусских сигарет Fest и NZ Gold, стоимость которых со всеми налогами составляет – 2,146 млн. евро.

Начато расследование. Водитель фуры был задержан. 3 февраля суд разрешил взять его под стражу на 2 месяца.