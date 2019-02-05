Столичная полиция получила сообщение о ДТП в 20.20 ч. Очевидцы информировали, что, возможно, нетрезвый водитель совершил ДТП на проспекте Пилайтес.

Полиция выяснила, что водитель действительно пьян - 2,66 промилле.

Нетрезвый водитель был доставлен в комиссариат.

Ведется расследование.