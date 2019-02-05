В столице в ДТП попал нетрезвый водитель

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Foto: DELFI / Erika Venckutė

В понедельник поздно вечером в Вильнюсе водитель Audi совершил техническое ДТП. Выяснилось, что виновник ДТП пьян - 2,66 промилле.

Столичная полиция получила сообщение о ДТП в 20.20 ч. Очевидцы информировали, что, возможно, нетрезвый водитель совершил ДТП на проспекте Пилайтес. Полиция выяснила, что водитель действительно пьян - 2,66 промилле. Нетрезвый водитель был доставлен в комиссариат. Ведется расследование.

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