В столице в ДТП попал нетрезвый водитель
ru.DELFI.lt
05.февраля 2019 14:14
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Foto: DELFI / Erika Venckutė
В понедельник поздно вечером в Вильнюсе водитель Audi совершил техническое ДТП. Выяснилось, что виновник ДТП пьян - 2,66 промилле.
Столичная полиция получила сообщение о ДТП в 20.20 ч. Очевидцы информировали, что, возможно, нетрезвый водитель совершил ДТП на проспекте Пилайтес.
Полиция выяснила, что водитель действительно пьян - 2,66 промилле.
Нетрезвый водитель был доставлен в комиссариат.
Ведется расследование.
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