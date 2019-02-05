3 февраля, ночью, в Шилайняй недалеко от Каунасской клинической больницы водителям приходилось останавливаться, чтобы не сбить необычного "пешехода". Кто-то решил пошутить и слепил снеговика прямо на перекрестке, пишет Kas vyksta Kaune.
Каунасцы разместили фотографию необычного "регулировщика" уже после полуночи, около 3 ч. Снеговик появился на перекрестке улиц Науякурю и Йосвайню.
Водители шутили, говоря, что снеговик патрулирует у Каунасской клинической больницы, проверяет водителей на трезвость. Ясно одно, что одно дело он выполнял хорошо - заставлял водителей притормозить.