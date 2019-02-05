С февраля часть литовских пенсионеров получит надбавки к пенсии

В феврале литовским пенсионерам, получающим меньше 238,45 евро, из бюджета будут платить надбавки из бюджета.

Такие надбавки будут платить вместе с другими выплатами из "Содры" ежемесячно, информирует Министерство социальной защиты и труда. В феврале надбавку заплатят за январь, в марте - за февраль и т.д.

Надбавки будут платить тем группам, которые получают доходы не больше 238,45 евро: получателям пенсий по старости (за исключением тех, кто получает досрочную пенсию); получателям пенсии по инвалидности (при трудоспособности 60% и меньше); инвалидам пенсионного возраста (при трудоспособности 45-55%).

Согласно подсчетам, в среднем надбавка будет составлять около 20 евро, однако индивидуальные выплаты могут отличаться - чем больше стаж, тем больше выплаты.

К примеру, двое получателей пенсий в размере 170 евро будут получать разные надбавки: если стаж составляет 15 лет надбавка составит 32 евро, если стаж 20 лет - 43 евро.

Такие надбавки ввели с 2019 года. Цель таких выплат - оказать помощь жителям, у которых нет необходимого стажа или были небольшие доходы.

"Некоторые нынешние пенсионеры по разным причинам получают очень небольшие пенсии, поэтому правительство и парламент решили выплачивать им надбавки из госбюджета. Мы должны позаботиться о людях, получавших небольшие зарплаты или несумевших накопить необходимый стаж: это могут быть матери, которые воспитывали детей, инвалиды", - сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

По данным "Содры", эти надбавки получат 95 000 человек.

Напомним, что в Литве средняя пенсия по старости с конца 2018 года составляет 319 евро, средняя пенсия людей, у которых есть необходимый стаж - 337 евро. С 2016 г. средняя пенсия в Литве увеличилась на 64 евро, при необходимом стаже - 71 евро.

На данный момент обязательный стаж для получения минимальной пенсии составляет 15 лет, обязательный стаж для получения полной пенсии - 31 год.