Разведка: России не удается заполучить в Литве желаемое политическое влияние

Литовская разведка утверждает, что России не удается получить желаемое влияние на принятие стратегических политических решений Литвы, однако Москва продолжит попытки вмешательства во внутренние дела.

В своем отчете Департамент госбезопасности (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб при министерстве обороны утверждают, что Москва все чаще вербует литовцев за границей.

"Россия стремится воздействовать на политические решения Литвы, однако в данный момент нет обоснованных предпосылок для утверждения о том, что ей удается оказывать желаемое влияние", – говорится в опубликованном во вторник отчете.

Службы прогнозируют, что российская разведка активизируется во время избирательного цикла 2019-2020 годов.

Как говорится в отчете, Россия также может прибегнуть к провокациям против сотрудников властных и правоохранительных органов, связанных с рассмотрением дела 13 января.

По утверждению разведки, Россия стремится поощрять в Литве этническое противостояние, пытается принизить государственность Литвы, поощрять ностальгию по советским временам.

Соблазняет за границей

Поскольку Литва все больше ограничивает возможности деятельности российской разведки под дипломатическим прикрытием, Москва переносит операции против Литвы на собственную территорию и в третьи государства, утверждают разведывательные ведомства.

По сообщению ДГБ и военной разведки, мишенью РФ часто становятся мужчины, служившие в советской армии и лица, у которых есть родня в России и Белоруссии.

"В Литве сотрудники российских разведывательных служб либо их агенты выбираю мишени, изучают их, устанавливают первичные контакты, однако дальнейшую разведывательную работу переносят на территории других государств", – говорится в отчете.

В документе описывается случай, когда российская разведка возобновила связи с литовским государственным служащим через десять лет после первого контакта, когда литовец переселился жить в одно из Западных государств.

"В третьем государстве российская разведка чувствовала себя смелее, организовала тайные встречи с гражданином Литвы, дарила подарки, угощала в ресторанах, пыталась вовлечь в сбор разведывательной информации. Российская разведка также пыталась заманить гражданина Литвы в Россию, пыталась заинтересовать развлечениями и прибыльными бизнес-контактами с российской энергетической компанией", – говорится в отчете.

Конкретное лицо в документе не называется.

В отчете также говорится, что разведка РФ ищет идеологически близких лиц, особо активно вербует граждан Литвы и других стран, ездящих в Россию и Беларусь.

В документе говорится, что Россия ищет лиц, работающих в литовских правоохранительных органах, армии, политике и бизнесе в списках служивших в вооруженных силах Советского Союза.

Найдя таких людей, их пытаются заманить на территорию России или Беларуси под различными предлогам – встречи сослуживцев, празднование военных праздников и побед, в длительной перспективе пытаются вовлечь в разведывательную деятельность против Литвы.