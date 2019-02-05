ДГБ Литвы не располагает данными о вмешательстве России в выборы

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы утверждает, что пока не фиксирует явных признаков намерений российских спецслужб оказать влияние на приближающиеся выборы в Литве, однако такой возможности не исключает.

"Явных признаков того, что разведки пытаются оказывать влияние на выборы, мы пока не фиксируем, однако нельзя исключать такую возможность", – сказал журналистам во вторник глава ДГБ Дарюс Яунишкис.

"Нельзя исключить того, что Россия попытается воздействовать на ход выборов имеющимися информационными и кибернетическими средствами", – добавил он, представляя в Сейме ежегодный отчет разведки.

По его словам, Россию интересуют все предстоящие в этом году выборы. В марте этого года жители Литвы будут выбирать представителей в муниципальные органы власти, а в мае состоятся президентские и выборы в Европарламент.

Д. Яунишкис утверждает, что Россия оценивает кандидатов на президентских выборах "по их отношению к Кремлю и осуществляемой им политике".

По словам Д. Яунишкиса, в муниципалитетах Россия безуспешно добивается того, чтобы "активисты движения соотечественников сформировали общие списки", а на выборах в Европарламент надеется на успех евроскептиков.