Водолазы обнаружили в Вильняле тело убитой девушки

5 февраля утром водолазы продолжили поиски тела 17-летней девушки.

Тело из воды достали в 10.19 ч. Оно находилось под водой рядом с пешеходным мостом, с которого его и сбросили в реку.

Накануне пожарные-спасатели осмотрели участок реки протяженностью 1,5 км, но тела не обнаружили.

Выяснилось, что течение не унесло тело девушки. Оно находилось рядом с мостом, под водой. Водолазам даже не пришлось спускать на воду лодку, достаточно было зайти в воду по пояс.

Девушка пропала 21 января, после того как ушла из дома опеки в коллегию. 2 февраля криминалисты задержали подозреваемых в ее убийстве двоих молодых людей (1997 и 1998 г.р.) и девушку (1998 г.р.).

Молодые люди ранее попадали в поле зрения полиции, были судимы за кражи и нанесение телесных повреждений. Все трое находятся под арестом. Их задержали на 3 месяца. Они у указали, в каком месте на ул. Гяровес (Новая Вильня) сбросили тело девушки в реку.

По словам прокурора Томаса Чепелёниса, девушку убили, чтобы скрыть другое преступление.