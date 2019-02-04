Грипп по-прежнему уносит жизни: возможно ли ввести принудительную вакцинацию?

В Литве по-прежнему распространяется грипп, поступают сведения о летальных случаях. По последним данным, скончались еще два человека, всего в этом сезоне грипп унес 12 жизней.

Сократили бы обязательные прививки число умерших от гриппа? Почему прививки в этом году сделали меньше 6% жителей Литвы? Что заставляет общество отказываться от прививок? Об этом в передаче "День на DELFI" с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой.

- Согласно нынешним данным, 19 мэрий объявили эпидемию гриппа. Умерли 12 человек. Что мы делаем не так?

- Ответ прост: мы не верим в те средства, которые мир создал для профилактики, не верим в прививки, ведем себя не слишком ответственно. Видно, мы наивно думаем, что в этом году грипп не придет, к сожалению, его избежать не удается. Тогда мы сметаем все лекарства из аптек, которые идут не на профилактику, а на лечение. Тогда мы идем на работу, заражаем коллег, ведем детей в детский сад.

- В этом году прививки сделали около 6% жителей, почему?

- Мы или не верим в прививки как средство профилактики, или не заботимся о своем здоровье. О прививках говорим не только мы, есть другие группы, которые распространяют противоречивую информацию, вызывающую сомнения. Так было и в этом году, говорили, что вакцина некачественная, неочищенная, это уму непостижимо, как вакцина может быть неочищенной, мы такие не покупаем. Мы видели в социальных сетях информацию в обе стороны. Видно, так говорят люди, которые недостаточно образованы.

- А что вы, как министр, делаете, чтобы люди делали прививки?

- Мы часто распространяем информацию, та же информация в СМИ - о смертности, это должно мотивировать людей делать прививки. Многое зависит от поведения врачей, мы говорили с семейными врачами. Те, кто уделяет время, внимание, прививают, те, кто не говорит, в тех случаях ситуация хуже. Министерство делает много, но этого мало. (…) Можно говорить, что информации достаточно. Мы не единственная страна, ищущая ответ на вопрос, что делать, чтобы больше людей делали прививки.

Проще с детьми, их приводят родители, но когда речь идет о взрослых людях, тут все гораздо хуже, активность невысокая. Как я и говорил, люди не осознают реальность риска.

- Как вы оцениваете слова Антанаса Матуласа о некачественной вакцине?

- (…) Я со свечкой не стоял, когда Матулас кому-то говорил, я читал цитаты, то, что публиковалось. Я думаю, если Матулас хочет ходить по судам, пусть судится с теми, кто его слова опубликовал. А призывать делать прививки, используя вакцину, которая не была закуплена и ее немного в стране... Вы согласитесь, что в таком случае призыв делать прививки кажется странным. У меня возникает вопрос, не стоят ли за этим определенные фармацевтические компании. Об этом можно много говорить.

- Почему была выбрана трехвалентная вакцина?

- Это вопрос, который надо задавать экспертам ВОЗ, они прогнозируют, какой вирус придет. Конечно, могут быть разные вирусы, но зачем платить дороже, если риск невелик? Для этого и делают прогнозы.

- Осталось 8000 доз бесплатной вакцины. Может, надо говорить о принудительном вакцинации людей из группы риска? Если они не делают прививки, отказывать им в других услугах.

- Не знаю, можно ли говорить о принудительной вакцинации. Витянис Андрюкайтис пытался применить такое в случае с детьми, но суды сказали, что государство не имеет такого права. (…) Например, вакцина от менингококка очень дорогая, мы не смогли купить ее для всех детей. Что касается гриппа, можно предложить вакцину большему числу людей. Конечно, особому риску подвергаются люди пожилого возраста, у которых есть хронические заболевания. Большая часть смертей, к сожалению, была в этой группе.

Просвещение - наверное, единственный способ. Все насильственные меры вызывают противодействие.