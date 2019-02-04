Глава Минобороны: замораживание ДРСМД прямой угрозы для Литвы не представляет

Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис говорит, что замораживание заключенного США и Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прямой угрозы для Литвы не представляет.

По словам министра, этот вопрос более актуален для столиц Западной Европы, которые достижимы для российских ракет средней дальности. Достать до Литвы Россия может своими ракетами меньшей дальности.

"Мы являемся членами НАТО, и этот процесс, без всякого сомнения, нас беспокоит, но если смотреть конкретно на нашу ситуацию, то, прежде всего, это оружие (средней дальности – BNS) не слишком нас затрагивает. (...) Это более актуально для столиц Западной Европы", - сказал министр BNS в понедельник.

Р. Кароблис сказал, что выход из договора со стороны США был логичным.

"Эта ситуация должна быть прекратиться - когда одна страна нарушала этот договор, а у НАТО не было никакого ответа", - сказал министр.

Он выразил надежду, что в течение ближайшего полугодия представители США и России, "возможно", будут искать решения"