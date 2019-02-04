Литовка Гражините-Тила стала лучшим дирижером мира

32-летняя гражданка Литвы Мирга Гражините-Тила была признана лучшим дирижером мира, сообщает международный интернет-портал Classic FM.

Classic FM представил 10-ку лучших дирижеров-женщин мира, первое место в списке заняла Гражините-Тила, которая, по данным портала, завоевала концертные залы своей невероятной энергетикой и страстью. Гражините-Тила стала известна в мире после того как стала дирижером Бирмингемского городского симфонического оркестра, ее дебют состоялся за пультом Лос-Анджелесского филармонического оркестра.

В числе последних достижений Гражините-Тила – договор с легендарной компанией Deutsche Grammophon: она - первая женщина-директор, подписавшая с компанией долгосрочный контракт.

На втором месте в списке - француженка Лоранс Экильбе, на третьем – мексиканка Алондра де ла Парра.