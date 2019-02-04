Почтальоны разносят пенсии в Вильнюсе и Каунасе: пенсионеры встречают их со слезами на глазах

Почтальоны "Литовской почты" с понедельника разносят пенсии пенсионерам, которые еще не получили деньги за январь. Пенсионеры встречают их со слезами на глазах, пишет TV3 žinios.

Часть пенсионеров уверяла, что из-за того, что им вовремя не принесли деньги, они не могли купить еду и лекарства.

82-летняя Эмилия рассказала почтальону, что каждый день ожидания пенсии для нее - очень тяжелое испытание: "Надо платить за квартиру, за услуги. И лекарства нужны. Поесть еще какого-нибудь хлеба с сахаром можно, это еще есть. А вот без лекарств жить невозможно".

Почтальон Бируте Журавская рассказала, что знакома со всеми пенсионерами, которым носит пенсию. Она знает, как с ними связаться.

Пенсионерка сказала журналистам TV3 žinios, что не понимает, зачем поменяли поставщика услуги. "Я старый человек, мне этого не понять, но если они уже победили в конкурсе, должны были показать, что могут работать. Это не так просто. Иногда постороннего и впустить в дом страшно", – сказала Эмилия.

Журавская заметила, что каждый день она должна принести 9 пенсий, она звонит людям накануне и сообщает об этом, пенсионеры ждут ее прихода. "Одна женщина в инвалидной коляске плакала. Плакала от счастья, что не останется без пенсии, – рассказала почтальон. – Ведь мы носим пенсии в основном людям очень почтенного возраста и инвалидам".

Соглашение с компанией Bastaras расторгнуто, в ближайшие месяцы пенсии в Вильнюсе и Каунасе будут разносить почтальоны, а потом снова объявят конкурс на предоставление этой услуги, несмотря на то, что почтальоны просят ничего не менять и оставить эту работу за компанией "Литовская почта".

Экономист Рута Вайнене сказала, что надо предоставить возможность частным компаниям предоставлять такого рода услуги. "Это был первый шаг, первый блин, которой получился комом, но это не значит, что возвращаемся к "Литовской почте" и т.д. "Литовская почта" - акционерное общество, работающее на коммерческой основе, у нее есть некоторые качества монополиста. Она также может участвовать в этом конкурсе, если его снова объявят, на равных с другими участниками", – сказала президент Литовского института свободного рынка.

Представитель "Литовской почты" Вайда Будрене сказала TV3 žinios, что пенсии доставят в ближайшие две недели. "Мы просим пенсионеров быть дома и ждать почтальонов", – сказала Бутрене.

DELFI напоминает, что пенсии на дому в Литве получают около 200 000 пенсионеров. 97 000 из них в январе пенсии должны были принести работники частных компаний, победивших в конкурсе, объявленном "Содрой".

"Мы получили урок, будем делать все, чтобы это не повторилось", – сказала 29 января в передаче "День на DELFI" заместитель главы "Содры" Виолета Латвене.