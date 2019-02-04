Триумф и трагедия системы "ваучеров": тайное оружие Сквернялиса против роста цен уничтожили "свои"

Подготовленный Минсельхозом Литвы проект э-купонов ("ваучеров") критикуют другие госучреждения как за недооценку дополнительных расходов, так и за необоснованном выборе одной группы лиц, которая может воспользоваться этой системой. Антимонопольная служба констатирует, что система может стать привилегией для небольших компаний и даже сказаться на торговле с другими странами.

Предложенную идею оценили также Минфин и Минюст, Государственная налоговая инспекция и Антимонопольная служба. Из выводов видно, что система вызывает много вопросов.

На вопрос, будут ли вносить коррекции с учетом полученных замечаний, Минсельхоз ответил DELFI, что сейчас рассматривают все замечания, а потом решат, что предпринять.

Антимонопольная служба выясняла, можно ли это считать помощью конкретному бизнесу. Отмечается, что несмотря на заявления о том, что пользу получат жители, на самом деле система создана так, чтобы она больше всего повлияла на хозсубъекты.

"За финансируемые государством купоны можно будет купить товары только у конкретных небольших компаний, которые получат привилегии по сравнению с другими участниками рынка. (...)", – сказано в выводах.

"Антимонопольная служба считает, что программа э-купонов принесет косвенную пользу небольшим хозсубъектам и отвечать всем критериям помощи со стороны государства", – сказано в выводах и отмечено, что такого рода помощь можно получить только с одобрения Еврокомиссии.

Антимонопольная служба указала DELFI, что идея э-купонов - это политический вопрос, если решат ее осуществлять, то это надо делать в рамках законов.

Минюст в своих выводах критиковал то, что подсчитывали лишь компенсацию самих купонов. Никто не оценивал, сколько дополнительно надо будет денег на создание самой системы, ее администрирование, на зарплаты новым работникам.

Кроме того, вероятно из-за новой системы будут расходы и у самого бизнеса.

"Нужно сделать так, чтобы самим купоном нельзя было воспользоваться больше одного раза, значит нужно будет внедрить определенное оборудование, фиксирующее факт использования купона", – указал Минюст.

Минюст также заметил, что нет объективных объяснений, почему э-купонами смогут пользоваться только семьи с детьми до 6 лет.

DELFI интересовался, означает ли множество замечаний, что Минюст предложил бы отказаться от этой идеи, однако в ответе сказано, что вопрос оправданности самого проекта не поднимается.

Минсельхоз предусмотрел, что скидки компаниям за "ваучеры" должна компенсировать ГНИ. Однако и Минфин, и Минюст предлагают иную модель.

Минфин указал DELFI, что его выводы обращают внимание на то, что функции ГНИ связаны с администрированием налогов, а система "ваучеров" не является налоговой льготой. Минфин предлагает передать компенсационный механизм в руки того же учреждения, которое будет выдавать "ваучеры".

ГНИ также отметила, что она не могла бы компенсировать эти расходы бизнеса и отметила, что Минсельхоз в своем проекте не учел средства на финансирование системы компенсaции.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал DELFI, что на самом деле система "ваучеров" приведет к дополнительным расходам, и они будут немаленькими. Он считает, что подобные решения приводят также к росту коррупции. Кроме того, малому бизнесу не всегда будет по карману покупка специальных технологий для проверки купонов.

"Значит, такой бизнес не сможет участвовать в программе, у самых небольших участников рынка не будет достаточно времени или финансов для этого, и быть может они вообще не будут этим пользоваться или активно будут пользоваться лишь некоторые компании, которые скомпрометируют всю идею, поскольку, как в Литве часто бывает, выяснится, что не честный бизнес в этом будет участвовать и получать всю пользу, а тот, который пытается всеми возможными способами получить и не всегда этичными, помощь", - сказал он.

По его словам, система э-купонов - это схема, позволяющая косвенно протежировать местный бизнес и представителей малого бизнеса. Так обходят запреты ЕС и сосредотачиваются на важной категории избирателей.

"В Литве заявляют о необходимости снизить цены, что я думаю, не обязательно может быть результатом этой инициативы. А может просто не хотят прямо назвать реальное назначение этой инициативы", – заметил Маурицас.