Ассоциация пенсионных фондов: в январе систему дополнительного накопления покинули 26 000 человек

В Литве с начала 2019 года стартовала пенсионная реформа. В январе около 1,5% (20 200) участников системы решили остановить накопление, но оставили свои деньги в фондах, еще 0,5% (6100) решили забрать свои деньги и перевести их в "Содру", таковы данные Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов.

По данным ассоциации, это значит, что из более чем 1,3 млн. нынешних участников накопления в фондах второй ступени большинство осталось в системе (98%).

В январе пенсионные фонды заключили 5500 новых соглашений с клиентами, большая часть клиентов сразу же решила откладывать на пенсии по максимуму. В январе максимальное участие в накоплении (3% + 1,5% вместо 1,8% + 0,3%) выбрали 36 8000 участников накопления.

"Ситуация после первого месяца отвечает нашим прогнозам: движение минимальное, а число новых клиентов по большей части покрыло недостачу, которая появилась после ухода части клиентов в "Содру". 98% людей считают возможность пенсионного накопления значимой. Однако все же остается беспокойство в связи с тем, что есть жители, которые выбрали большие доходы сейчас в обмен на накопление на старость, которая может быть нелегкой", - сказал президент ассоциации Шарунас Рузгис.

В январе к системе пенсионного накопления подключались в основном работающие люди младше 40 лет.

Членов ассоциации удивило, что некоторые жители вместо фондов второй ступени выбрали только фонды третьей ступени. По словам Рузгиса, это два разных взаимодополняющих инструмента, поэтому неплохо иметь их оба.

"Пока сложно предоставить точные данные, но мы заметили, что небольшая часть клиентов второй ступени решила остановить накопление и участвовать в фондах третьей ступени, но мы хотим обратить внимание на то, что только те, что участвует во всех трех ступенях могут контролировать свои финансы и обеспечить себе нормальный размер пенсии, который по подсчетам экспертов, должен составлять 80% доходов, которые были до пенсии", - сказал Рузгис.