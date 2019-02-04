Президент Литвы: визит премьера в Израиль принес больше вреда, чем пользы

Визит литовского премьера Саулюса Сквернялиса, в ходе которого он не посетил Палестинскую автономию, принес Литве больше вреда, чем пользы, утверждает президент страны Даля Грибаускайте.

"Этот визит в Израиль получил неоднозначные оценки международного сообщества и зарубежных СМИ. Поэтому принес больше вреда, чем пользы", – передала BNS свою позицию пресс-служба президента.

Представитель главы государства по связям с общественностью Томас Бержинскас подчеркнул, что, отправляясь в зарубежные визиты С. Сквернялис предже всего думает не о форме, а о содержании, и стремиться к конкретным результатам и выгоде для Литвы.

"Значительно больший вред Литве наносят принимаемые односторонние решения, возможно с целью угодить лидерам отдельных стран, а в результате даже при голосовании в ООН отворачиваются от наших основных стратегических партнеров - Соединенных Штатов Америки", – заявил BNS Т. Бержинскас.

На минувшей неделе во время визита в Израиль С. Сквернялис не посетил Палестинскую автономию, хотя до этого времени литовские руководители обычно посещали Рамаллу.

В пятницу палестинцы вручили Литве ноту по поводу посещения литовским премьером С. Сквернялисом Восточного Иерусалима вместе с израильскими должностными лицами и решения не посещать Палестинскую автономию во время визита в Израиль.

На странице посла Израиля в Литве Амира Маймона в социальной сети "Фейсбук" опубликована фотография, на которой он сопровождает С. Сквернялиса во время визита к Стене плача в Восточном Иерусалиме. Основная часть международной общественности считает Восточный Иерусалим территорией, оккупированной Израилем.

Заместитель министра иностранных дел Палестины Амаль Джаду заявила, что поведение литовского премьера С. Сквернялиса во время визита в Израиль нарушило практику международного права и Европейского Союза (ЕС), а также "шлет крайне негативный сигнал палестинцам".