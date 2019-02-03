В Вильнюсе в закрытой квартире найден убитый мужчина: полиции о преступлении сообщили по телефону

Субботним вечером в Вильнюсе, на улице Нидос, был обнаружен убитый мужчина. Сотрудники полиции в воскресенье утром сообщили, что убитый был 1993 г.р. Причиной смерти мужчины стали колото-резаные раны в области грудной клетки.

Полиция сообщает, что мёртвого мужчину в квартире дома на ул.Нидос обнаружили в 21:35. По неофициальной информации, об этом сообщили по телефону, однако звонившего в квартире не было. Подозреваемый сразу же после происшествия задержан не был.

По неофициальной информации, убитый был найден в запертой квартире, а о случившемся, как подозревают, сообщил совершивший преступление человек. Во время звонка он покинул Вильнюс. Сигнал телефона был зафиксирован в Каунасе, однако утверждать, что человек в этом городе и остался, нельзя.

Расследующие злодеяние сотрудники полиции из отдела расследования насильственных преступлений были проинформированы, гле находится ключ от квартиры. Звонивший мужчина достаточно точно рассказал полиции о преступлении. Также, по неофицальным данным, он обещал через несколько дней прийти в полицию самостоятельно.

По данным сотрудников полиции, в воскресенье до 12:00 подозреваемый ещё не был задержан.