Погода: весеннюю свежесть сменит внезапный мороз

Хотя выходные тихие и по-весеннему свежие, уже во вторник ночью начнет холодать. По утрам будет образовываться опасный гололёд, а на следующей неделе температура упадет на несколько градусов ниже нуля.

В воскресенье в Литве будет облачно, местами с прояснениями. Во многих местах ожидаются осадки, пройдет небольшой дождь, местами со снегом, туман уменьшит видимость. Ветер непостоянного направления, 4-9 м\с. Максимальная температура достигнет 1-6 градусов тепла.

В понедельник ночью в большинстве районов пройдут обильные дожди, местами дождь сменит снег. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Там, где температура будет отрицательной, образуется гололед. Днем почти повсеместно ожидаются снегопады, но не обильные. Столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Во вторник, после смены направления ветра, постепенно прояснится. Ночью прогнозируется 3-7 градусов мороза, в большинстве районов улицы покроет гололед. Днём от 0 до 4 градусов мороза.

В среду обильных осадков не предвидится. Подморозит. В большинстве районов 3-9, в Жемайтии 10-12 градусов мороза. Днём от 0 до 5 градусов мороза.

В четверг погода сменится незначительно. Ночь будет ещё более прохладной – 8-13 градусов ниже нуля. Днем покажется солнце и прогреет воздух до 4 градусов мороза.