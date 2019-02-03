ВИДЕО: Мигранты из Ирака ночью пытались пересечь белорусско-литовскую границу

В Беларуси на границе с Литвой задержаны нелегальные мигранты. На кадрах видно, как один из нарушителей пытается попасть на сопредельную территорию, сообщает "ОНТ".

Всего их было пятеро. Как позже установят пограничники, это граждане Ирака. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Также задержаны организаторы незаконного транзита и все, кто помогал им. Обвинения предъявлены в организации незаконного въезда иностранцев в Беларусь и последующего незаконного выезда.

Органом дознания Сморгонской погрангруппы в отношении двух организаторов возбуждено уголовное дело по статье 371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Организация незаконной миграции). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По информации пресс-службы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, в настоящий момент проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия.

Пограничники отмечают активизацию незаконных мигрантов с начала года. В частности, на польском и литовском направлениях в январе задерживали граждан Конго, Нигерии, Ирака, Пакистана и Туркменистана. С чем связана их активность, пока не сообщается.