Пьяный водитель BMW соблазнял сотрудников полиции солидной взяткой: предлагал 10000 евро

В Кретинге привлекший внимание полицейских водитель BMW X5 продемонстрировал неординарную щедрость: 10000 евро.

Сотрудники полиции сообщают, что подозрительный водитель попался 1 февраля в 18:15 в Кретинге, на улице Палангос.

Мужчина 1983 г.р. управлял автомобилем в очевидно нетрезвом состоянии. От предложения пройти проверку с помощью алкотестера он отказался и предложил старшим патрульным отдела реагирования полицейского комиссариата Кретингского района Клайпедской области взятку в размере 10000 евро.

Тому, кто напрямую, самостоятельно или через посредника предложил, пообещал или договорился дать либо дал взятку государственному служащему или приравненному к нему лицу, либо третьему лицу за желаемое действие или бездействие государственного служащего или приравненного к нему лица во время исполнения обязанностей, грозит штраф, или ограничение свободы, либо арест, либо лишение своболы до 4-х лет.

Заварив кашу, мужчина опомнился. Сотрудники полиции информируют, что немного позже у водителя "БМВ" определили степень опъянения 2,34 промилле.

Такое количество алкоголя позволило возбудить ещё одно уголовное дело.

Тому, кто управляет транспортным средством или обучает практическому вождению в нетрезвом состоянии, при наличии в его крови более 1,5 промилле алкоголя, грозит штраф или арест, либо лишение свободы до 1 года.