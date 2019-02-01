Аушра Малдейкене снимает свою кандидатуру с выборов президента

Депутат Аушра Малдейкене подтвердила DELFI, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Литвы. Она сказала, что у нее была цель, которой она достигла.

"Я говорила, что моя цель - инспирировать дебаты, – сказала Малдейкене. – Я не говорила, что пойду до конца".

Малдейкене заметила, что, по ее мнению, пост президента должен достаться интеллектуально способному кандидату: "Моя цель была инспирировать дебаты, которые соответствуют как Конституции, так и сложившейся в мире ситуации, чтобы страну возглавили те люди, у которых есть интеллектуальные способности. Вижу ли я таких кандидатов? Есть немало проблем".

По словам депутата, она свое дело сделала. "Я думаю, я свою работу завершила и на следующей неделе сообщу об этом", – сказала Малдейкене.

Она заметила, что официальное заявление сделает, обобщив ситуацию. "Например, человек, которого зовут Науседа. В течение неполного часа озвучивает три взаимоисключающие мысли, и никто из ведущих на это не реагирует. Значит, ведущие либо не слушают, либо им начхать на Литву. Поскольку если для тебя страна важна, ты слышишь, что человек говорит взаимоисключающие вещи, ты начинаешь выяснять, что он имеет в виду. Может, он может объяснить. Но никто этого не делал", – сказала Малдейкене.

По ее словам, 20 лет назад, когда страна создавалась, интеллектуальное поле было более качественным. "А сейчас оно такое: все все знают о прическах других и размере груди, но, к сожалению, реальные проблемы остаются задвинуты в угол", – сказала депутат.

"Президент нужен для управления государством. Поэтому вопросы следующие: в каком мире он намерен управлять эти государством? Господин Сквернялис даже позволяет себе говорить, что внешняя политика его не интересует. Он наверное в мэры метит, если судить по его риторике. Не случайно, приехав в Израиль, он сразу попал в конфликт, связанный с Палестиной, перед которой недавно были неизвестно почему взяты большие обязательства. Я не говорю, что это плохо, я только говорю, что недавно в их адрес звучали такие неписанные обещания", – сказала Малдейкене.

На вопрос, рискнула бы она на следующих президентских выборах пойти до конца, она ответила отрицательно. По ее словам, когда придет время, она выйдет на пенсию: "У каждого человека есть право на отдых. Я слишком долго и слишком много работала, поэтому заслужила эту привилегию – выйти на пенсию".

"Я честно выполнила перед народом свою интеллектуальную работу. Как и вся моя родня", – прибавила депутат.

Сейчас Малдейкене пишет книгу о выборах.