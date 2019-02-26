Разоблачитель НТВ из Литвы: Мы разобрали и показали, как это сделано, что дальше?

"Мы разобрали и показали, как это сделано: вот тут врут, тут врут, тут манипулируют, тут передергивают, тут опять врут. Но никому, кто это смотрит и верит этому, до нашего фильма и дела нет. И это: серьёзная проблема: а что делать?", - рассказывает литовский кинорежиссер Артурас Евдокимовас о своем фильме, который и отвечает и ставит новые вопросы о влиянии пропаганды на умы зрителей.

Как не запутаться в паутине лжи, разбирались в конце января в Клайпеде журналисты, режиссёры и политологи из Литвы, Украины и России. Активное участие в дискуссии, вызвавшей, по мнению очевидцев, всплеск публичной активности со стороны представителей российского дипломатического корпуса и им сочувствующих, принял и литовский кинорежиссёр Артурас Евдокимовас.

Собственно, поводом для обсуждения во время проведения мероприятия стал показ отрывка из его нового русскоязычного фильма "Чемпион манипуляций: расследование расследования", в котором проводится исследование творческих подходов российского телеканала НТВ к освещению деятельности российского общественного движения "Голос". В интервью DELFI Артурас Евдокимовас рассказал о причинах создания фильма, влиянию российской пропаганды на умы жителей Литвы и других стран Европы, а также поделился собственным рецептом противостояния дезинформации.

— Артурас, с публичного показа Вашего фильма "Чемпион манипуляций..." стартовала дискуссия международного уровня. Как Вам удалось стать её участником?

— Несколько лет назад я познакомился с некоторыми людьми из движения "Голос". Мне показалось интересным, что они декларируют свою аполитичность: они очень разные, у них в этом движении и коммунисты, и все, кто хочешь. Их трудно назвать даже оппозицией в современной политической России. Они – идеалисты, заинтересованные в свободных выборах. Они верят, что, если будут свободные выборы, то всё автоматически исправится. Я утрирую, конечно. Они борются за свободные выборы в стране, в которой их нет.

Удивительно то, что на них давят не меньше, чем на активных оппозиционеров. Движение, которое декларирует себя аполитичным, давится точно так же, как какая-нибудь оппозиционная политическая сила. Мы думали, как это визуализировать, как об этом рассказать. В Россию снимать кино о них не поедешь: их довольно много, они разбросаны по регионам.

Гораздо позже я увидел (не люблю смотреть современные пропагандистские передачи, это достаточно грязно, неприятно и незачем чаще всего) то, что о них показывает НТВ: перед выборами, во время выборов, после выборов. Они прямо клепают о них передачи каждую неделю, в прайм-тайм, в пятницу вечером: мол, какие они вредные с этим своим желанием свободных выборов. Когда я просматривал такую передачу НТВ, меня очень удивила интенсивность видео и аудио. Я даже стал пересматривать, замедлять, делать стоп-кадры, и смотреть, как это сделано.

Оказалось, здесь идёт просто беспрерывный поток: даже искушённому зрителю невозможно увидеть, запомнить и осмыслить всё то, что говорится и показывается. Некоторые микроэпизоды длятся два-три кадра. В одной передаче в глаза активиста движения "Голос" вмонтированы крутящиеся доллары, и это продолжается одну восьмую часть секунды. Это было забавно и интересно. Мы стали анализировать, что же тут происходит. Брали моменты, которые достаточно очевидны, то, что просто проверяется обычным Гуглом или Яндексом.

Меня поразило, что от зрителя не требуется запомнить или осмыслить то, что там показывалось. Это даже не нужно, потому что там интенсивно, примерно два раза в минуту было враньё, передёргивание, манипуляция или что-то в этом роде. Это такая постправда, гибридная информация, такое, что нам ещё самим надо осмыслить и понять.

— Появившееся в обиходе пару лет назад понятие постправды описывают как обстоятельство, при котором работает не логика, а эмоции. Похоже, постправда достаточно успешно прижилась на территории РФ и сочувствующих ей стран. Как Вы думаете, почему?

— Я думаю, это очень интересный объект как раз для дискуссий. Надо дискутировать и с политологами, и с социологами. Постправда – явление достаточно новое, и осмыслить его не так уж просто.

— С какой целью Вы так досконально изучали эти способы манипуляции общественным мнением, которые есть в материалах НТВ?

— Это же очень интересно. Меня как режиссёра это интересует. Я не собираюсь использовать принципы НТВ в моём творчестве, но в любом случае это очень интересный опыт. Люди сами этого не замечают. Неискушённому зрителю это совершенно бьёт по мозгам. Что у него в голове после этого остаётся, трудно себе представить.

Признаки пропаганды можно найти везде, и в рекламе, и где угодно. Здесь же не просто пропаганда, а расправа с конкретными инакомыслящими людьми, активистами, которые хотят свободные выборы, хотят развивать гражданское общество в России. С их движением расправляются, их лично каждого обливают грязью. Это именно отношения государственной машины.

Делать такие же передачи в ответ НТВ или ещё кому-то, наверное, будет бессмысленно: зритель, который смотрит их, нас смотреть не будет из принципа. Мы разобрали и показали, как это сделано: вот тут врут, тут врут, тут манипулируют, тут передергивают, тут опять врут. Но никому, кто это смотрит и верит этому, до нашего фильма и дела нет. И это: серьёзная проблема: а что делать? Просто опровергнуть ложь – это не работает, не помогает. Это чёрт знает что, это как клипы MTV, которые зрителю не нужно анализировать, надо просто эмоционально проникнуться этим клипом.

— Работает не логика, а эмоции...

— Логики там очень мало, почти нет, и она там не нужна. В таких случаях нечего опровергать: берёшь, анализируешь это всё и показываешь, что это – просто поток какого-то негатива, и он самодостаточен. Будешь опровергать каждые двадцать секунд - бессмысленно, ответишь тем же – тоже бессмысленно. Как не утонуть в этом потоке – я не знаю.

— В девяностые годы встречались единичные случаи телекиллеров. Сейчас это, получается, уже в масштабах целых телеканалов?

— Девяностые – это прошлый век, даже тысячелетие. Объёмы информации были совершенно другими. Мы живём в такое переломное время, в эпоху абсолютного информационного бума. Это развитие опережает наше сознание, нашу способность к этому адаптироваться.

— Раньше, когда источников информации было намного меньше, СМИ было принято называть "четвёртой властью". Нивелируется ли их значение на данном этапе?

— Обработкой и подачей информации сейчас может заниматься любой, и, честно говоря, очень часто это любой и делает. Огромное количество влиятельных блогеров – не журналисты, а простые люди, которые влияют на других людей своими информационными каналами. "Четвёртая власть" сейчас перемешивается и с "первой", и со "второй": какой-нибудь политик – он же и видеоблогер, у него свой канал, своя информация.

Польза фактчека

— Если использовать компьютер, то проверить любую информацию можно с помощью пары кликов. Как Вы думаете, склонны ли простые проверять получаемую информацию?

— Даже и непростые люди склонны не проверять. Это надо лишние усилия, движения делать, просто умственную атаку. Человек – достаточно ленивое существо. Мы выбираем свои источники, которым доверяем, и всё: если он написал, то мы доверяем. Чем меньше человек образован, тем больше он доверяет ненадёжным источникам. Недавно я был в маленьком городе. Около магазинчика идут два мужика. Один говорит: "Что это ты за "чернила" купил?". А второй говорит: "Нет, Facebook писал, что это хорошее вино". Не в Facebook'е кто-то писал, а Facebook писал!

— Получается, те же механизмы, о которых идёт речь в Вашем фильме, точно так же работают и в Литве?

— Да эти механизмы везде работают, потому что это достаточно универсально. Это игра на эмоциях, на прямом восприятии без анализа, без осмысливания. Это, наверно, совершенно нормально связано с тем, что происходит. Есть распространённое выражение, что все читают заголовки, но никто не читает статьи. Забавно, потому что заголовки часто на самом деле не соответствуют содержанию. А люди... Времени нет всё читать. Прочитал заголовок – в заголовке всё написано. Сказал: "Вот суки, опять они там чего-то...". Ну и всё. Хотя на самом деле всё совершенно не так.

— Часто приходится слышать, что люди фактически испытывают физическую боль после того, как отключают какой-нибудь российский телеканал. В принципе, люди не ограничены в доступе к альтернативным источникам той же информации. Как Вы думаете, почему же они переживают ломку от того, что определённая кнопка на пульте от телевизора перестаёт работать?

— А чёрт его знает. Я, честно говоря, не понимаю. Возможно, иногда это с возрастом связано, потому что пожилому человеку трудно переключиться, он уже всё делает так, как привык. Даже в этой самой дискуссии был очень смешной момент. Там была куча пожилых людей, которых призвало российское консульство, чтоб они там поучаствовали, показали бы, что мы сами всё врём. И вот они обвинили Евгения Киселёва, который вообще-то в Киеве живёт, что он отключил какие-то каналы в Литве. Или что из-за него отключили. Бред какой-то. Просто сейчас нужна информационная чистоплотность, информационное образование. Раньше это не нужно было, а сейчас, может быть, уже пришла пора думать об этом.

— Некоторые говорят о необходимости развития разъяснительной журналистики, что людям нужно объяснять, что происходит. Будет ли это работать нас, как Вы думаете?

— Думаю, что это мысль хорошая. В образовательной системе должно появиться что-то такое: появилось же когда-то сексуальное образование. Когда-то это было табу, может, и не нужно это было обществу несколько десятков лет тому назад. Не было потребности такой. Сейчас чем дальше, тем образовательная система превращается в обучение не подачи объёма информации, а её обработки, чтобы человек сам научился эту информацию искать и обрабатывать, а не просто запоминать огромное количество каких-то вещей.

Люди просто должны научиться обсуждать, дискутировать, переосмысливать. Думать. А вот тем, кто спрашивает, почему Киселёв убрал какой-то российский канал из Литвы, уже не поможешь. Но молодое поколение может быть более приспособлено к этому. Если научить их критически воспринимать информацию, возможно, мы к этому придём. Пока что этого нет.

Надо вбухать огромные деньги

— Мы с Вами уже пришли к выводу, что в гибридной войне, объявленной и странам Балтии, бить врага его же оружием смысла не имеет. Есть мнение, что украинская телеиндустрия нашла свой ответ российской пропаганде: достаточно большой объём контента на российском телевидении занимают фильмы и телепередачи украинского производства, из которых зрители видят, что всё выглядит достаточно неплохо, что это кардинально отличается от той картинки, которую им подают новостные программы. Хороший ли это способ, по Вашему мнению?

— Наверное, это хороший способ, но он требует достаточно больших вложений. Это ведь стоит дорого. В той же самой Украине лет шесть назад и духу этого не было. Просто жизнь заставила. Если брать дальше, ту же Литву, Германию, Францию, это не очень актуально, никому жизненно не необходимо этим заниматься. По тем же литовским каналам телевидения очень много российской продукции. И её количество даже увеличивается. Почему, непонятно.

— Да, недавно издание Lietuvos žinios сообщало, что если в 2007 году на литовском телевидении было 79 часов продукции на русском языке в неделю, то сейчас - аж 212. За 12 лет объём русскоязычного контента на литовском ТВ увеличился в 2,7 раза.

— Это очень плохо. Возможно, сейчас пора уже начать что-то думать, серьёзно заняться этим. Долгие годы это было так: ай, ерунда, смотрят люди какие-то там сериалы, ну и фиг с ними. Мало ли какие сериалы: эти - мексиканский, эти - российский. Но в любом случае, особенно в ток-шоу, передаётся образ мышления, определённые принципы, идеи. В каком информационном поле находятся люди, так они и думают. Это очень важно, просто на это раньше мало кто внимание обращал.

— Могли бы Вы как специалист оценить, есть ли шансы и средства у Литвы создавать что-то подобное в противовес российской пропаганде, чтобы хотя бы своего зрителя, того, который испытывает физическую ломку от отключения телеканалов, перетянуть на свою сторону?

— Пока что сложно, скажем так. Я думаю, что молодому поколению это меньше актуально, потому что, во-первых, они все англоязычные, они все смотрят Netflix. Старшее поколение языков не знает просто, даже того же самого английского, им сложно. Литва же... тут нет столько денег и людей, чтобы этот контент сделать. Украина бедно живёт там, но все равно общее количество денег и людей, включая творческих, там значительно больше. Это сравнимо с Россией. Германия или Польша это могут делать.

Ну, а Литва как? Это надо огромные деньги вбухать в это. И что из этого получится? Не хватит даже просто людей, работающих на телевидении, журналистов. Это огромные ресурсы нужны, которых нет. Могли бы быть какие-то другие каналы телевидения. Могут быть и американские, и польские. Но тогда нужен язык. Тут это также связано с образованием.

Очень грустно, что на телевидении происходит такая инвазия, скажем так, этого российского контента, но я думаю, что это статистика выглядит пугающе, но на самом деле чем дальше, тем меньше это влияния оказывает. На самом деле количество людей, которые этот контент смотрят, воспринимают, уменьшилось раз в десять, потому что очень многие просто даже не смотрят телевизор, живут в интернете, молодежь говорит по-английски, не умеет по-русски, и так далее. Это, наверное, больше касается людей постарше – это огромнейшая часть общества, которая голосует, создает общественное мнение, влияющее на всю нашу жизнь. Пока эти пятнадцатилетние, двадцатилетние станут в обществе влиятельными, пройдет еще 10-20 лет. А нам жить сейчас надо.

— Недавно появилась информация о том, что в Литве начинает работу телеканал TVP Wilno, предназначенный для поляков, живущих здесь, и его инспиратор, режиссёр Мариуш Пилис сказал, что этот телеканал пришел на место закрытых, запрещенных к показу в Литве российских телеканалов. Сработает ли, по Вашему мнению, такое импортозамещение? Имеет ли оно смысл?

— Я думаю, что в данном случае это именно то, что надо, потому что поляки достаточно компактно живут в Литве, и у них достаточно сильная община. Их лидеры часто повторяют расистскую пропаганду. Но на самом-то деле Польша-то – союзник Литвы, а не Россия. В общем, тут же просто ужасающий парадокс. Я буду очень рад, если они заменят российскую пропаганду.

Российское телевидение - просто фабрика

— Работают ли все эти запреты в должной степени, или человек, который ищет, найдёт способ прорваться к нужному контенту?

— Информационные запреты очень плохо выглядят в свете, скажем, европейских традиций последних времен, уже развитой демократии. У нас, приграничных с Россией государств восточной Европы, все как-то лучше видят угрозы там, не то, что видят, прямым текстом часто говорят: "вот мы сейчас, мы бы вас за два дня...".Но, с другой стороны, немцы не разрешают смотреть фильмы Лени Рифеншталь, которая была, наверно, самым главным кинопропагандистом гитлеровской Германии. И одним из самых важных людей, которые оставили серьезный след в развитии документального кино.

У меня был такой проект: показывали фильмы, которые оказали влияние на развитие киноискусства. Уже не помню, что мы там показали из Лени Рифеншталь, "Олимпию" или что-то ещё, но это был такое знаковое пропагандистское документальное кино. Я попросил помощь у немецкого посольства, чтобы сделали перевод или что-то ещё. Они с ужасом сказали, что это нельзя показывать ни в коем случае. Они были в шоке, что я попросил об этом, что я вообще связан с этим фильмом.

— Лени Рифеншталь все же не смогла обойти объективную правду в своем фильме "Олимпия", показав победу чернокожего спортсмена Джесси Оуэнса, соревновавшегося по прыжкам в длину с немецким атлетом Лутцем Лонгом. Скандал был большой. Лени Рифеншталь могла бы об этом умолчать в своём фильме, тем не менее, она это показала. Как Вы думаете, способны ли на такое проявление честности и объективности создатели теперешнего российского телеконтента?

— Думаю, они бы не умолчали, они бы изобразили происки американцев, они бы ещё десять передач сделали потом, как американцы специально его натренировали, чтобы он победил, накачали его каким-нибудь чудесным препаратом, что-нибудь они бы сделали из этого своё. Они уж не умолчали бы точно, потому что это определенно просто фабрика. Это не связано с их убеждениями. Никак. Я уверен. Возможно, есть некоторые исключения во всей индустрии российского телевидения, которые там как-то идейно или убежденно работают, а для всех остальных – это стопроцентно циничная работа.

— Если суммировать все вышесказанное, можете ли Вы посоветовать, как не запутаться в этой паутине лжи, как избежать дезинформации?

— Очень часто бывает, что на какие-то вещи, какую-то информацию из как бы надежного источника, ты сразу реагируешь, если она тебя эмоционально очень захватывает. Я стараюсь просто дать себе время. Не реагировать сразу. В конце концов, чёрт с ними, социальными сетями. Не надо сразу на все реагировать. Лучше дать себе маленькую паузу, потому что это очень часто бывает невпопад. Это как пьяному писать в фейсбуке. Подожди, протрезвей, тогда пиши.