Бюрократия: девушка из Индии, у которой есть лишь имя, не может учиться в Литве

Из-за разных бюрократических требований гражданка Индии не может учиться медицине в Литве. В Индии по традиции в паспорт вписывают только имя, но литовским бюрократам этого мало. Департамент миграции требует паспорт с фамилией, без него не выдает девушке вид на жительство в Литве, пишет lrt.lt.

Гражданка Индии приехала в Литву в сентябре. Она и не подозревала, что у нее могут быть какие-то проблемы. В Индии женщинам до замужества фамилия не нужна, потом они берут фамилию супруга. Поэтому у нее в паспорте есть лишь имя - Нитика.

Девушка, изучающая медицину, сказала, что только сейчас поняла, почему в визе, срок действия которой подходит к концу, ее имя записано дважды. Чтобы продолжить учебу, она обратилась за видом на жительство. И тут узнала, что не получит его, пока не предъявит паспорт с фамилией.

"Если правительство моей страны выдало паспорт без фамилии, я не знаю, в чем тут проблема. Когда я заполняла документы на получение визы, графу фамилия оставила пустой, но в самой визе было написано Нитика Нитика. Когда мне выдавали визу, должны были предупредить, что это создаст проблему", – сказала LRT студентка из Индии.

Она опасается, что из-за бюрократии не сможет окончить учебу.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сказал LRT, что ситуация странная.

"Странно, что для получения годовой визы достаточно имени, а для вида на жительство и поездок в страны Шенгена нужны и имя и фамилия. Я даже не знаю. Казалось бы, есть критерий безопасности, но подход очень формальный. И формально, такой человек не может путешествовать. Тут надо посмотреть, можем ли мы что-то менять в наших национальных законах", – сказал он.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте заверила, что виза - не настолько серьезный документ, как вид на жительство, поэтому надо соблюдать законы.

"Это не тот серьезный документ, который дает право на получения персонального кода в Литве. Это такой упрощенный документ, позволяющий приехать и находиться в Литве.

Но если хочешь стать жителем, надо приспособиться к требованиям литовских законов", – заметила она.

Гудзинскайте успокоила Нитику: она не первая, у кого из-за особенностей индийских традиций приходится сталкиваться с подобным. Получить паспорт с фамилией она может в посольстве Индии в Варшаве.

"Мы не можем за нее придумать ей фамилию. Мы регистрируем человека, который во всех наших базах данных должен иметь имя и фамилию", – заметила Гудзинскайте.

Нитика сказала, что если сделать так, как советует Департамент миграции, то она получит диплом с указанным два раза именем. Поэтому ей скорее всего придется ехать домой и там просить паспорт с ее именем и фамилией отца.