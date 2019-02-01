МИД Литвы сообщил, что в партии гуманитарной помощи, предназначенной 61-ой Мариупольской больнице в Украине, кроме автомобиля скорой помощи были медицинские анализаторы, 15 функциональных больничных кушеток и прочее оборудование.

Эта помощь безвозмездно передана благотворительному фонду "Добро-Дий".

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Расходы по доставке гуманитарной помощи покрыло министерство иностранных дел Литвы.

Украина страдает от военных действий, длящихся с 2014 года, когда Россия аннексировала принадлежащий Украине Крымский полуостров и вмешалась в конфликт на востоке этой страны.