Бывший мэр Вильнюса Навицкас и его команда отстранены от участия в выборах

Бывший мэр Вильнюса Вилюс Навицкас, планировавший баллотироваться на муниципальных выборах с избирательным комитетом "Вильнюс может", отстранен от предвыборной борьбы.

В четверг Главная избирательная комиссия (ГИК) решила не регистрировать список кандидатов, выдвигаемый этим комитетом, поскольку в нем не осталось обязательного минимального количества претендентов.

Закон предусматривает, что в списке кандидатов на муниципальных выборах не может быть менее половины члены совета самоуправления, в который этот список баллотируется. В Вильнюсе избирается 51 политик, поэтому кандидатов в списке должно быть не менее 26.

Как сообщила BNS координатор избирательного комитета "Вильнюс может" Рита Латвите, из этого списка исключены два кандидата – один слишком поздно декларировал проживание в столице, второй не указал в анкете, что был судим.

Поскольку список не зарегистрирован, на выборах не может баллотироваться и его кандидат в мэре В. Навицкас, не зарегистрированный отдельным участником политкампании.

В. Навицкас был мэром столицы в 2009 – 2010 годах. Тогда он представлял консерваторов.

Р. Латвите сообщила BNS, что комитет обжалует решение ГИК в суде.

Муниципальные выборы в Литве состоятся 3 марта.