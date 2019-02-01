Поправки, зарегистрированные лидером партии Габриэлюса Ландсбергиса и другими членами парламентской фракции этой партии, предлагают внести оговорку в положение закона о том, что в советы самоуправлений не могут выбираться лица, проходящие воинскую или альтернативную службу, гласящую, что исключением являются Добровольческие силы.

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По словам инициаторов, подготовить такую поправку побудило желание предоставить возможность патриотически настроенным людям участвовать в политике.

"Большинство военных-добровольцев этой своей деятельностью проявляют патриотизм, который не связан с повседневной работой или доходами. Это добровольная общественная деятельность, в случае войны она может использоваться для обороны. Видя нелогичные требования или своеобразную интерпретацию законов, мы выдвигаем поправки, которые устранят любую двусмысленность", – цитируются слова Г. Ландсбергиса в пресс-релизе фракции.

На этой неделе Главная избирательная комиссия (ГИК) постановила разрешить военнослужащим Добровольческих сил в составе Вооруженных сил (ВС) баллотироваться в муниципальных выборах и работать в муниципальных советах.

Директор Департамента права Министерства обороны Литвы Юдита Нагене на заседании ГИК сказала, что службу в рядах ополчения законы приравнивают к действительной военной службе.

По Конституции лица, проходящие действительную военную службу, не могут быть членами Сейма и муниципальных советов.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас обещал, что до выборов возможные правовые коллизии в отношении возможности ополченцев баллотироваться будут разрешены.

Глава комитета Сейма также придерживается позиции о том, что, что для разрешения проблемы не обязательно менять законы, поскольку ополченцы до сих пор участвовали в выборах, хотя сами законы не менялись – менялась лишь их интерпретация.

В рядах Добровольческих сил могут служить граждане Литвы в возрасте от 18 до 60 лет. Если человек становится ополченцем, его отправляют на трехнедельные курсы приобретения навыков, затем они несут службу по выходным дням, в год они участвуют в учениях от 20 до 50 дней.

Муниципальные выборы в Литве состоятся 3 марта.