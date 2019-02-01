Завравшаяся компания Pontem по-прежнему побеждает в конкурсах: сейчас поставляет молоко детям

Условия конкурса, объявленного Вильнюсской мэрией на поставку молока дошкольным учреждениям, возможно, не соответствовали законам, а победителем конкурса стала компания Pontem, которая связанна со скандалами в сфере госзакупок и представляла ложную информацию о себе. Столичная мэрия поверила в то, что компания изменилась, между тем Минздрав, озабоченный качеством молока, обратился в соответствующие службы, пишет lrt.lt.

30 ноября 2018 года Вильнюсская мэрия объявила конкурс на поставку молочных продуктов 123 вильнюсским дошкольным учреждениям.

Компании могли подавать заявки до 4 января 2019 года, подали их три компанииs: Pontem, Žemaitijos pienas и Sanitex.

Конкурс выиграла компания Pontem, предложившая самую низкую цену. Кроме того, она выигрывает большую часть конкурсов в сфере общепита.

Однако выясняется, что компания-победитель была включена в список компаний, представлявших ложную информацию, а требования конкурса не отвечали законам.

С 1 июля 2017 г. появился новый регламент - компании включают в список предоставивших ложную информацию, если во время конкурса она скрыла или предоставила ложную информацию. В этот список компании включают на 1 год и в это время они не могут участвовать в конкурсах. Эту информацию LRT.lt подтвердила глава Службы госзакупок Диана Вилите.

Компания Pontem была включена в список 29 марта 2018 года из-за ложной информации, предъявленной во время конкурса, проводившегося Литовской армией.

Это значит, что в конкурсе Вильнюсской мэрии Pontem участвовать не могла.

Представитель Службы госзакупок Лаймис Куклерюс сказал, что в определенных случаях компания может пройти процедуру очищения, после которой компания снова сможет участвовать в конкурсах.

"Я не сомневаюсь, что Вильнюсская мэрия знала, что Pontem находится в этом списке, поэтому, вероятно, применялась доктрина очищения. Но подробных данных у нас нет", – заметил LRT.lt Куклерюс, сказав, что сделали запрос в связи с этим в мэрию и ждут ответа.

Председатель комиссии по госзакупкам Вильнюсской мэрии Аудрюс Вазнялис подтвердил LRT.lt, что применялась доктрина очищения.

"Они доказали, что очистились. Те, кто включил ее в этот список - армия, сами делают закупки у Pontem, спросите у них, почему. Есть доказательства, что они очистились. (...)", – сказал Вазнялис.

В соответствии с утвержденным 10 апреля 2018 года приказом министра здравоохранения Литвы детям должны поставлять молоко не более чем 2,5% жирности.

В проекте конкурса указано, что в год детским садам должны поставлять 120 000 литров молока 3,2–3,5% жирности и 40 000 литров молока в асептической упаковке, которое для детей не пригодно.

LRT.lt с главой Минздрава связаться не удалось, но ситуацию прокомментировала его советник Габриэле Банайтите.

"Минздрав эта информация обеспокоила – питание детей должно быть той сферой, где должны обеспечивать полную прозрачность и удовлетворение потребностей детей", - заметила она.

Минздрав после получения этой информации обратился в Службу государственных закупок, Службу спецрасследований, Антимонопольную службу, Вильнюсскую мэрию и к мэру столицы. Банайтите заметила, что молоко в асептической упаковке детям нельзя поставлять.

Между тем мэрия уверяет, что условия конкурса отвечают требованиям законов. Она утверждает, что в описании молока для приготовления пищи, Минздрав не указывает, какой жирности оно должно быть. Сказано лишь, что молоко, которое дети пьют не должно быть более чем 2,5% жирности.

Вилите в интервью заметила, что странно вообще, что Pontem побеждает в конкурсах, поскольку сама компания не занимается производством или поставками конкретно молока.

"ЗАО Pontem не имеет никакого отношения к молоку или к коровам. В их бизнес-империи есть хлебобулочные изделия, но они при этом как-то побеждают в конкурсах на поставку молока. Они перепродают молоко, однако возникает вопрос, почему покупатель не обращается непосредственно к тем, кто занимается переработкой молока?", – вопрошала Вилите.

Куклерюс сказал, что надо посмотреть, какой продукт они намерены поставлять.

"Возникает вопрос, что за продукт они предложили. В Польше молочные продукты дешевле, чем в Литве. Я не говорю, что польские предложили, я этого не знаю. (…). Может Pontem привозит продукцию из других стран, может договорилась о больших закупках и скидках. Тут много вопросов", – сказал он.

LRT.lt связался с главой компании Pontem Донатасом Гарбаускасом. Он сказал, что компания работает в рамках действующих в стране законов. По его словам, Вильнюсской мэрии было представлено предложение в соответствии со всеми требованиями.

"Когда объявили победителя назначили отсрочку заключения договора. Больше никакой информации у нас пока нет", – сказал Гарбаускас.

Вазнялис сказал LRT.lt, что соглашение с Pontem не заключено из-за двух претензий.

Напомним, что компании Pontem и Bruneros (ранее Kretingos maistas, название сменила после скандала с сокрытием налогов), которыми косвенно руководит Ирмантас Норкус неоднократно оказывались в эпицентре скандалов, связанных с госзакупками, а расследование LRT показало, что связь с этими компаниями может быть у Минздрава.