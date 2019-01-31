В микроавтобус Klaipėdos vandenys врезался автомобиль Chevrolet, один человек погиб

В четверг вечером, в 20.16 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Клайпеде, у дома номер 59 на ул. Миниёс, столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, зажат человек.

По данным спасателей, на улице работали рабочие компании Klaipėdos vandenys. перед колодцем они поставили микроавтобус, в который врезался водитель Chevrolet. После удара микроавтобус проехал вперед на рабочих. Один из них (1967 г.р.) погиб, второй (1960 г.р.) находился в колодце, поэтому не пострадал, однако находился в шоковом состоянии.

По словам очевидцев, рабочие Klaipėdos vandenys в тот момент уже заканчивали свою работу.

Водитель Chevrolet сказал, что не заметил микроавтобус. Молодой человек был трезвым.