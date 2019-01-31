В Литве грипп унес жизни 10 человек

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа подтвердил, что 31 января в Клайпеде от гриппа скончалась 10-летняя девочка.

30 января сообщалось, что в этом году грипп унес 8 жизней, а по данным на четверг это число уже увеличилось до 10 человек.

Четыре человека от гриппа скончались в Паневежисе, трое в Клайпеде, и по одному в Каунасе, Шяуляй и Укмерге.