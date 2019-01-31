Служба общественной безопасности Литвы получила новый бронеавтомобиль за 250 000 евро

В четверг Служба общественной безопасности (СОБ) Литвы получила первый бронеавтомобиль Guardian, предназначенный для операций широкого профиля и характера.

По словам главы главы СОБ Ричардаса Поцюса, до конца года служба получит шесть таких машин – четыре уже закуплены, на приобретение двух объявлен конкурс.

Бронеавтомобиль произведены зарегистрированной в Объединенных арабских эмиратах компанией International Armored Group. Стоимость одной машины составляет около 250 тыс. евро.

"Я не могу назвать точный срок, когда прибудут бронеавтомобили, ведь это зависит от производителя и транспортировки. Сегодня у нас стоит один бронеавтомобиль, второй, кажется в Клайпедском порту, но я не уверен", – сказал BNS Р. Поцюс.

По его словам, эти бронеавтомобили послужат во время беспорядков, а также в защите водяных пушек или при подавлении беспорядков в тюрьмах, они могут использоваться и для конвоирования осужденных, а в случае войны - пленных.

Этот бронеавтомобиль вмещает до 11 человек с полной экипировкой. Сейчас должностные лица обучаются его вождению и использованию.

В 2015 году служба отказалась от десяти старых советских БТР. По словам Р. Поцюса, сейчас эти старые боевые машины вывезены на принадлежащие службе полигоны в Шальчининкском и Каунасском районах. Не нужные службе транспортные средства будут либо списаны, либо использованы как мишени.