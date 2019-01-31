"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля": запрещена ретрансляция "Россия РТР"

Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) на заседании 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию (в том числе распространение) программу российского телеканала "Россия РТР" на территории Латвии.

"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил – мы защищали и будем защищать свое информационное пространство", - сказал заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.

Нарушения констатированы в передачах "Россия РТР" "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "60 минут" (ведущие - Ольга Скабеева и Евгений Попов).

Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 22 мая 2018 года, ведущий недвусмысленно и неоднократно обращает враждебные высказывания против части жителей Украины. Точнее, руководитель передачи указывает, что часть украинцев (бандеровцев) следует повесить и расстрелять. Кроме того, ведущий Владимир Соловёв называет часть украинцев нацистами, антисемитами и бандитами. 11 января 2018 года в передаче "60 минут" многократно констатированы призывы Владимира Жириновского к осуществлению военных действий на территории Украины, он многократно возбуждает ненависть к украинцам, отмечая, что украинцы - негодяи и бандиты.

"Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей суровостью", - сказал член NEPLP Патрик Грива.

Совет подчеркивает, что цель и задача ограничения ретрансляции – мотивировать иностранное электронное средство массовой информации в дальнейшем соблюдать закон Латвии. Исходя из этой цели, также выбран соразмерный период приостановки вещания – три месяца.

"Существенным и акцентируемым является тот факт, что в условиях гибридной войны рупор пропаганды Кремля, за которым стоят огромные финансовые ресурсы, разместил свои инструменты в разных странах. Об этом свидетельствует факт, что программа "Россия РТР" зарегистрирована в Швеции (то есть в Европейском союзе), а не в России", - говорится в сообщении NEPLP.

Поэтому NEPLP направил уведомления Европейской комиссии и Регулятору СМИ Королевства Швеции (Swedish Press and Broadcasting Authority) о констатированных нарушениях директивы и закона об электронных средствах массовой информации , а также проинформировал о возможности найти подходящее для сторон решение в случае повторных нарушений. Кроме того, NEPLP информировал стороны о намерении ограничить ретрансляцию программы "Россия РТР" в Латвии. Перед принятием решения NEPLP провел ряд консультаций и обратился к латвийским и международным экспертам. Центр исследований политики Восточной Европы в своем заключении констатировал, что присутствующая в одной из передач пропаганда направлена на разжигание ненависти к жителям Украины.

Грива подчеркнул для компании Lattelecom, в которой государству принадлежит контрольный пакет, получение прибыли не может быть более важной целью, чем госбезопасность.

"Понятно, что машинерия пропаганды Кремля после этого случая не остановится. Государству необходимо внести изменения в формирование пакета телеканалов, предлагаемых компанией, Lattelecom, чтобы оно соответствовало национальным интересам Латвии и определило, что целью деятельности Lattelecom на конкретном рынке является не получение прибыли, а создание сбалансированного пакета телеканалов, который соответствуют интересам национальной безопасности. Мы должны требовать особого регулирования для стран Балтии и всеми силам защищать наших людей от информационных атак Путина. Враждебные по отношению к Латвии силы должны понимать, что мы дадим решительный отпор и речи ненависти, и разжиганию войны. И если "Россия РТР" или любой другой телеканал после этого предупреждения не поймут, наши действия будут немедленными и более жесткими", – сказал Аболиньш.

Запрет вступит в силу на следующий день после официальной публикации в Latvijas Vēstnesis.