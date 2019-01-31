"Времени до 12 мая остается все меньше. Всем в Литве сейчас нужно сплотиться, всем властям, всем партийным лидерам и даже представителям церкви и призывать соотечественников объединяться и решать вопрос о сохранении гражданства", - сказала Д. Хенке в четверг после встречи с главой парламента Викторасом Пранцкетисом.

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"Не хватает разъяснительной кампании, что означает для человека, пришедшего 12 мая, когда он поставит крестик, что означает эта формулировка, что мы будем менять, что именно означают недоразумения с пенсиями, социальным страхованием. Есть много открытых вопросов, о которых нам следовало начать говорить еще вчера и сказать людям, чтобы не было непонимания", - подчеркнула она.

Глава ВЛО посетовала, что, в соответствии с действующим законодательством, у ВЛО нет права на проведение кампании агитации за референдум, потому что ВЛО не является инициатором референдума.

В парламенте в первом чтении уже приняты поправки лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, о том, что и группы граждан, и партии, и неправительственные организации могут регистрироваться в качестве сторонников референдума.

Однако чтобы законопроект был принят, должно состояться еще одно голосование.

Д. Хенке выразила надежду, что Конституционный суд (КС) в самом скором времени представит свое разъяснение по организации референдума.

КС сейчас рассматривает вопрос о том, не противоречит ли Конституции проведение референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом.

Решением сейма референдум о расширении института двойного гражданства планируется 12 и 26 мая одновременно с первым и вторым туром президентских выборов.