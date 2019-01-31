Из системы пенсионного накопления в январе вышли 19 000 жителей Литвы

1,317 млн. жителей Литвы с января 2019 года будет переводить в фонды пенсионного накопления взносы по новому порядку, сообщает Фонд социального страхования ("Содра").

С этого года взносы платят все жители, которые прежде подписывали договор о пенсионном накоплении.

За 30 дней в январе 18 600 жителей попросили остановить накопление и оставить деньги в фонде. Еще 5500 попросили остановить накопление и перевести деньги в "Содру".

"Содра" в последние дни января выслала жителям 36 000 электронных писем и сообщила, что они вовлечены в систему с 2019 года. Их призывают проверить, в какой фонд они попали и каковы условия накопления.

Если эти люди ничего не предпримут, то с июля они станут участниками системы.

Из людей, которых подключили к системе с января 11 400 уже отказались от участия в пенсионном накоплении. Однако в январе заключили 5300 новых соглашений об участии в пенсионном накоплении.

"Содра" напоминает, что тем жителям, которые уже участвовали в системе, платили взносы и получали процент от государства, ничего делать не надо. В их случае условия не меняются. Они по-прежнему будут платить взносы от зарплаты, их будет переводить работодатель.

Изменились тарифы взносов - сейчас в фонды переводят уже не 2%, а 3% зарплаты. Однако из-за снижения содровских налогов большая часть жителей это повышение не ощутят. Взносы в фонды переводят уже с января.

Люди, которые участвовали в накоплении, но сами деньги не переводили и не получали поощрительный процент от государства, с января начнут платить взносы со своей зарплаты. Взнос в размере 1,8% зарплаты будет переводить работодатель, плюс свою часть будет переводить государство.

Из-за снижения тарифов содровских взносов большая часть жителей не ощутит никаких перемен - зарплата будет такой же, как в декабре.

Другие жители, которые заключат новые соглашения, начнут платить взносы с июля, но они могут выбирать подходящий фонд сами вместо того, который им подобрала "Содра", также они могут начать откладывать средства раньше (не с июля) и платить сразу 3%, а не 1,8% (переходный вариант).

Если человек переводит 3% от зарплаты, то государство приплачивает 1,5% от средней зарплаты - 197 евро в год. Если человек переводит 1,8%, то государство прибавляет по 3,3 евро в месяц и каждый год взносы будут расти на 0,3%, пока в 2023 г. не достигнут 3% (плюс 1,5% от государства).