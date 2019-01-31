Глава Norfа: давайте сократим число депутатов до 71 и начнем жесткие реформы

Глава группы компаний Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что ему известен рецепт, что делать, чтобы жить лучше, но существенный вопрос – хотим ли мы этого сами. Он критикует власти, говоря, что в государстве сейчас все делают, лишь бы делать, но не ради конкретного результата.

Поэтому Дундулис представляет свои идеи для Литвы, которые помогли бы выбраться из замкнутого круга.

Он считает, что самая большая проблема Литвы - низкие зарплаты, по сравнению с зарплатами в развитых западных странах, если мы хотим быстрее достичь того же уровня, то мы должны создавать больше ВВП на одного человека.

"Значит, нам нужно больше людей, создающих ВВП, а мы понимаем, что государственный сектор его не создает. Значит, нам надо сильно сократить его, я думаю, тут, не считая, можно урезать наполовину, а потом начать считать, сколько людей там нужно. Тогда люди пойдут в сектор, создающий ВВП, и экономическое благосостояние в Литве изменится", – заметил он.

Однако предприниматель отмечает, что он не имеет в виду пожарных-спасателей, врачей или полицейских. Надо сильно урезать число чиновников.

"Число чиновников в самоуправлениях надо урезать безжалостно, посмотрите, люди уже не вмещаются в министерства, например, в Минсельхоз. А что он создает? Он что-то выращивает? Там масса ненужных работников.

Скоро дойдем до того, что в министерстве будет работать столько людей, сколько работает фермеров в стране. Это никому не нужно, поэтому я всегда и повторяю – нужно сокращать число чиновников наполовину", – считает Дундулис.

По его словам, деньги, которые освободятся, могли бы выделять на благосостояние пожилых людей: "давайте выделять деньги тем, кто нас вырастил – родителям, дедушкам и бабушкам, которые все создали. Мы должны дать эти деньги им, а не создавать на них глупые рабочие места".

На вопрос, что же тогда делать лишившимся работы чиновникам, он ответил - их быстро вберет в себя частный сектор, а многие создадут свой бизнес. Это пойдет государству на пользу.

"Я сам знаю бывшего чиновника, который остался без работы во время реорганизации. Он очень переживал. Думаю, многим нужен толчок", – заметил предприниматель.

Дундулис критиковал управление государством и высказался за сокращение числа депутатов наполовину.

"В последнее время много говорили об образовании, и я согласен – надо что-то делать, я поддерживаю учителей. Но в масштабах государства много слов, но дел нет.

На своем опыте могу сказать, если я созываю на совещание 20 человек или всего 3-4, то чем меньше людей, тем конструктивнее работа. Когда людей меньше – конструктивности больше, а когда их 141 – ее вообще не остается. Я не могу себе представить бизнес-организацию, которая принимала бы решения, как это делают они. Если бы такое было – весь бизнес давно бы обанкротился. Поэтому честно говорю, не понимаю, как можно договориться с таким количеством людей. Нужно сокращать до 71, может тогда дискуссии станут конструктивнее. Конечно, многие говорят, что в таком случае станет больше подкупов, многие против этой идеи, но надо что-то делать, чтобы появился результат и не продолжалось то, что есть сейчас", – сказал он.

Дундулис считает, что наша политическая система в целом не в порядке, поскольку никто не принимает конкретные решения.

Он также считает, что государство должно больше быть вовлечено в бизнес, создающий высокий ВВП.

"На месте власти я бы пытался разработать стратегию для больших проектов, заводов, которые принимают много людей и создают большой ВВП, поскольку сейчас все делает сам бизнес – создает рабочие места, платит налоги, содержит государство. Думаю, государство могло бы выделить приоритетные сферы и поддерживать такой бизнес", – сказал он.