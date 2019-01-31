Европейцы выходят на пенсию все позже: экономисты говорят, что в Литве перемены неизбежны

Здоровье жителей улучшается, средняя продолжительность жизни растет, что заставляет страны всей Европы повышать пенсионный возраст. Специалисты отмечают, что пенсионный возраст будет расти, люди все чаще будут продолжать работать даже на пенсии.

Сейчас мужчины в Литве уходят на пенсию в 63 года и 10 месяцев, женщины в – 62 года и 8 месяцев. Пока установлено, что пенсионный возраст каждый год повышается до 2026 года, пока не достигнет 65 лет.

По сравнению с другими странами Евросоюза, в Литве пенсионный возраст один из самых низких. В похожем возрасте на пенсию уходят жители Чехии, Финляндии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Мальты и Словакии. А датчане и греки выходят на пенсию в 67 лет.

Почти все страны ЕС намерены повышать пенсионный возраст. Например, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Великобритания, Голландия, Испания намерены повысить пенсионный возраст до 67 лет. А в Ирландии в 2028 г. пенсионный возраст составит 68 лет. Согласно подсчетам, в Дании в 2050 г. пенсионный возраст составит 72 года.

Часть стран уже решила связать пенсионный возраст с увеличением средней продолжительности жизни.

Поскольку в Европе растет продолжительность жизни людей и снижается рождаемость, важно сделать так, чтобы европейцы как можно дольше оставались на рынке труда.

Глава Института исследования рынка труда Литовского центра социальных исследований Богуслав Гружевский сказал, что когда во времена Бисмарка была придумана пенсионная система, пенсионный возраст немного превышал среднюю продолжительность жизни. В самом начале предложили установить 60 лет, при средней продолжительности жизни 55 лет.

"Пенсионный возраст установлен, чтобы трудоспособный человек не использовал госдоходы. Поэтому можно сказать, что пенсионный возраст повышают по финансовым причинам. Если бы накопленные средства выплачивали бы слишком долго, это было бы убыточно для системы, поэтому надо согласовывать и сочетать пенсионный возраст с продолжительностью жизни", – сказал собеседник.

Кроме того, поскольку продолжительность жизни растет, люди дольше сохраняют хорошее здоровье, они могут дольше оставаться на рынке труда.

Еще одна причина, по которой пенсионный возраст становится выше - это изменение рынка труда: все меньше работ, требующих физической силы, больше работ, требующих интеллектуальных усилий.

Специалист замечает, что по этой причине повышение пенсионного возраста становится неизбежным.

Гружевский упомянул еще одну причину.

"В Литве мы этого не ощущаем, поскольку у нас небольшие доходы, но в таких странах как Голландия, Франция, Скандинавские страны, люди на пенсии работают не из-за экономических причин. Думаю, в будущем и в Литве доходы будут больше, а с ними станут больше и пенсии, поэтому работа станет элементом полноценной жизни. Конечно, это уже не будет работа по 12 часов в день, может, полставки, работа из дома, но это позволит человеку себя реализовать, – сказал собеседник. – Мы могли бы желать близким, дольше оставаться на рынке труда. Так они не будут чувствовать себя ненужными".

Он заметил, что на работу на пенсии надо смотреть не как на насилие, а как на возможность самореализации.

"Пенсионный возраст не означает время, когда человека выгоняют с работы. Он означает, что человек получает право на получение пенсии. Ведь человек может продолжать работать. Например, в Великобритании упразднили термин пенсионный возраст, чтобы не было иллюзии, будто людям такого возраста пора уходить с рынка труда", – заметил экономист Ромас Лазутка.

"Если подходить формально, то пенсию надо платить тогда, когда происходит страховое происшествие – если человек становится нетрудоспособным. Понятно, что такое происходит все позже, поэтому пенсионный возраст повышают", – заметил собеседник.

Лазутка убежден, что, если человек может работать, то зачем ему платить пенсию: "И сейчас мы можем заметить, что, если человек занимается творчеством, то на пенсии он может по-прежнему получать доходы за счет своей деятельности. Просто сейчас многие думают о пенсионном возрасте и по мере его приближения утрачивают мотивацию к самосовершенствованию и не готовятся работать дольше".