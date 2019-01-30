"Самый пожилой" уезд Литвы – Утенский, самый "молодой" – Вильнюсский

Самым "старым" с точки зрения среднего возраста населения в Литве является Утенский уезд, а самым "молодым" - Вильнюсский, свидетельствуют показатели, представленные Департаментом статистики.

В Утене дети до 14 лет составляют 12% населения, в люди в возрасте 15–65 лет – 64%, а старше – 24%. К "пожилым" также причислены Алитусский и Паневежский уезды.

Между тем, в Вильнюсе дети составляют 16% населения, жители в возрасте 15–65 лет – 67%, а люди старше 65 лет – 17%. Другие "молодые" уезды – Клайпедский и Тельшяйский.

В прошлом году в Литве родились более 28,2 тыс. младенцев, а скончались 39,8 тыс. человек. В данный момент в Литве детей в 1,3 раза меньше, чем пожилых людей, 65% населения - это жители в возрасте от 15 до 65 лет.

В прошлом году 32,2 тыс. жителей эмигрировали, а иммигрировали - 28,9 тыс. человек, их которых 16,5 тыс. - это возвращающиеся на родину граждане Литвы. Среди иммигрантов из других стран основную массу составляют украинцы.

Почти половина эмигрировавших были в возрасте 20-29 лет. Большинство эмигрантов выбирали Соединенное Королевство (37%), около 10% уехали в Германию, 9% - в Норвегию.

В Литве, по данным прошлого года, было 2,8 млн жителей.