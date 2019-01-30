Грипп унес в Литве 8 жизней

В этом году в Литве грипп унес восемь человеческих жизней. Все они не были привиты, а у некоторых были сопутствующие заболевания, информировал BNS Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД.

"Ни один не был привит, у большей части были сопутствующие заболевания и все сначала лечились дома", - сказал представитель центра Зигмас Нагис.

Четыре человека скончались от гриппа в Паневежском уезде, два человека - в Клайпедском и по одному - в Шяуляйском и Каунасском уездах. Возраст жертв грипп - от 50 до 95 лет.

По данным Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД на понедельник, из-за гриппа госпитализировано 252 человека, среди них 32 - дети до двух лет, 113 - дети до 17 лет, 107 - взрослые.

В среду эпидемию объявила уже почти треть самоуправлений Литвы - 18 из 60.