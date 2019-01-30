Между Литвой и Израилем наладят ежедневное авиасообщение

В завершении визита в Израиль премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху и обсудил важные для обеих стран вопросы.

"Мы очень ценим дружественные связи между двумя государствами. Литва - друг Израиля и голос как в Евросоюзе, так и в международных организациях. В течение многих лет между странами взращивают взаимопонимание, расширяют экономические связи, научные и культурные связи, мы особенно ценим усилия Израиля по укреплению мира и безопасности путем борьбы с терроризмом", - цитируют слова Свернялиса.

Во время встречи особое внимание уделяется развитию экономических отношений. Акцентируют, что Литва готова продолжать улучшение регуляционного окружения, чтобы здесь быстрее могли обосноваться израильские компании. Подчеркивается, что особенно важен интерес израильских банков к литовскому банковскому сектору.

На встрече договорились о прямом ежедневном авиасообщении между странами, что значительно расширит возможности сотрудничества между Литвой и Израилем.