Психолог рассказала, почему жители Литвы садятся за руль пьяными

Превышение скорости и алкоголь – наиболее распространенные причины трагических ДТП в Литве. Какие личные качества способствуют тому, что водители идут на риск и как меняется отношение к небезопасному вождению после лишения прав? На эту тему психолог Клиники психологии университета им. Витаутаса Великого Юстина Славинскене написала диссертацию, сообщает LRT.

Несмотря на то, что университет уже почти 10 лет исследует проблему небезопасного движения, лишь небольшую часть участников исследования составляли лишившиеся прав водители. Поэтому Славинскене решила остановиться на этой группе водителей.

"Исследование проводили с 2013 года. Мы общались с автошколами, которые работают с лишившимися прав водителями. Я исследовала 829 человек - 681 мужчину и 148 женщин.

Параллельно я провела еще одно исследование. Опросила около 300 водителей, которые никогда не были лишены прав.

Это было нужно для сравнения, надо было знать, есть ли разница в психологическом смысле", – сказала Славинскене.

Основная причина, по которой водители превышают скорость или садятся за руль нетрезвыми - они не оценивают риск. Оценивают не возможные последствия, то, какую это принесет пользу.

"Очень часто срабатывает такой момент, что определенное поведение в конкретной ситуации осознается, как более выгодное. Когда человек видит больше плюсов, чем минусов, тогда и ведет себя так.

Чаще всего пользой считается сэкономленное время, возможность миновать затор, добраться быстрее, но не думают о том ущербе, который может грозить", – сказала психолог.

Не менее важный момент - уверенность в своих навыках вождения. Это значит, что склонные к рискованному поведению водители не осознают это как вред, они убеждены, что они достаточно опытны для езды на высокой скорости.

Однако, по словам Славинскене, со временем такая установка может измениться.

"Чаще всего установки меняются по мере того, как человек приобретает больше навыков, поскольку одно восприятие у начинающего водителя и совсем другое у водителя с 15-летним стажем. Также установки могут меняться в зависимости от того, какие отрицательные последствия приносит человеку рискованное вождение. Это может быть лишение прав или ДТП, в котором по его вине пострадал человек", – заметила Славинскене.

В ходе исследования выяснили два качества, определяющих склонность к рискованному вождению.

"Одни люди активны, энергичны, ненапряжены. Они подстраиваются под других, склонны к эмпатии. Такие люди водят машину без риска.

Другой профиль - доминирующее беспокойство, активность, напряжение и желание конкурировать, спонтанно проявлять эмоции. Такие люди склонны к риску и любят его", – рассказала психолог.

Она заметила, что нет большой разницы между теми, кто был лишен прав за быструю езду и за вождение в нетрезвом виде.

"Качества личности лихачей и тех, кто садится за руль пьяными не отличаются. Отличаются мотивы, побуждающие рисковать. Это установка, уверенность в своих силах. Одни терпимее к превышению скорости, другие к нетрезвому вождению.

Психолог заметила, что разочаровали ее данные исследования водителей, которые никогда не были лишены прав.

"В этой группе проявились два типа личности, которые напоминают тех, кто был лишен прав. Вероятно, структура личности довольно схожая, а склонность к риску на дорогах определяют мотивы, установки, доверие себе и самоконтроль", – заметила Славинскене.

Она заметила, что на данный момент роль психолога в деле изменения установок проштрафившихся водителей слишком незначительна, перемены должны происходить на государственном уровне, с такими водителями должны работать специалисты, отвечающие за решение подобных проблем.

"Результаты исследования показали, что лишившимся прав водителям нужна квалифицированная помощь. Было бы целесообразно на государственном уровне инвестировать в специалистов, которые могли бы помочь изменить отношение к рискованному вождению, установки и другие психологические аспекты", - заметила психолог.

Она прибавила, что перемены должны коснутся и подготовки новых водителей.

"В процессе подготовки водителя мало инвестируют в психологическую подготовку, больше всего внимания обращают на формирование навыков. Я думаю, стоит инвестировать в превенцию в процессе подготовки водителей. Вероятно, что в результате уменьшится число нарушений, в долгосрочной перспективе вождение станет более безопасным", – заметила Славинскене.