Глава Литовских аэропортов: новый аэропорт появится минимум через 15 лет

Последние новости для литовских путешественников были не самые приятные: Wizz Air отметила 5 маршрутов из Вильнюса, с Brexit все еще царит неизвестность – все еще есть вопросы в связи дальнейшим порядком полетов. Однако Литовские аэропорты фиксируют рост числа пассажиров, расширяют терминалы и ведут переговоры о новых направлениях.

Гендиректор Вильнюсских аэропортов Марюс Гелжинис в интервью DELFI рассказал, как готовятся к реконструкции трех литовских аэропортов, где может появиться Национальный аэропорт, а какими авиакомпаниями и о каких направлениях ведут переговоры и о том, как на маршруты повлияет Brexit.

- Сначала о реконструкции. Каковы планы в связи с реконструкцией Вильнюсского аэропорта?

- Реконструкция этого аэропорта состоит из нескольких этапов. Сейчас мы приводим в порядок коммерческие зоны имеющегося терминала, появится дополнительный терминал T4, который будет предназначен только для отбывающих пассажиров. Также приведем в порядок все, что находится на подступах к аэропорту, вокруг него. Поскольку будет расти количество рейсов и пассажиров, нужен доступ для общественного транспорта.

- Вильнюсский аэропорт расширяют, появится новый терминал, можно ли считать, что он утверждается как основной аэропорт?

- Не то, чтобы расширяется, его приспосабливают к потребностям. Поскольку сейчас во всех трех филиалах потребности превышают предложение. Все три литовских аэропорта были запланированы для меньшего числа пассажиров. (...) Меньше всего изменится самый маленький палангский аэропорт. (...) Возможно, больше расширим терминал в Каунасе, чтобы он мог принимать 2 млн. пассажиров в год, поскольку он был рассчитан на 800 000, а их сейчас около 1 млн.

Когда строили Вильнюсский аэропорт, его рассчитывали на 3,5 млн. пассажиров, а сейчас их число увеличилось до 4,8 млн. После реконструкции мы сможем обслуживать 6-7 млн.

- Мы говорим о реконструкции аэропортов, будет много инвестиций. Значит ли это, что отказываются от идеи Национального аэропорта?

- Нет, ведется последовательная работа. Если говорить о новом аэропорте, то он появится, как минимум через 10-15 лет. Так в эти 10-15 лет нельзя допустить, чтобы литовские аэропорты плохо выглядели, чтобы пассажиры не выбирали Ригу или Варшаву. Мы должны приспосабливаться, поскольку число клиентов растет.

- Значит, идея осталась, а что с планами, может выбрано место?

- Вместе с Министерством транспорта и коммуникаций мы заказывали исследование, оценивали несколько мест. В Литве свободных зон немного, которые подошли бы для строительства аэропорта, но несколько вариантов обсуждали. Многие говорят об Электренай. Было бы удобно ездить и из Вильнюса, и из Каунаса. Смотрели, что есть под Вильнюсом. Но в любом случае, он должен удовлетворять потребности Вильнюса и Каунаса.

- Если Wizz Air уменьшает количество направлений из Вильнюса, можно утверждать, что в Литве упрочивает свои позиции Ryanair и становится лидером?

- Ryanair больше ориентирована на полеты с севера на юг, Wizz Air больше с востока на запад. Необязательно здесь речь идет о борьбе. Совсем не так, что один уходит, другой занимает его место.

- Вы упоминали о переговорах с другими авиакомпаниями. Это результат решения Wizz Air – нет 5 маршрутов, надо искать другие?

- Мы, получив такую информацию, пытаемся сразу сообщать другим перевозчикам, что появился рынок, если вы туда летаете, видите потенциал, свободны, можете занимать. В случае со Стокгольмом сразу откликнулась Norwegian, с Римом – Ryanair. Из новых маршрутов - Georgian Airways в Тбилиси, ведем переговоры с EasyJet и Eurowings.

- Как Brexit может подействовать на авиасектор Литвы?

- Все зависит от сценария. Если не будет соглашения, неясно будет, что действует, а что нет. Это самый плохой сценарий.

- Может ли быть так, что вообще не будут летать самолеты из Литвы в Англию?

- В течение короткого времени, возможно. Мы надеемся, что авиакомпании приведут в порядок свои документы, бумаги, и никаких помех не будет. Может, у них появятся проблемы с полетами в третьи страны. Например, из Лондона в Марокко. Но нам это пойдет на пользу. может, вернут больше маршрутов в Европе.

Спасибо за беседу.