Из Литвы уходят холода, ждут серьезные перемены

В среду ночью ожидаются небольшие осадки, в основном снег. Местами прогнозируют туман, но возможен и небольшой дождь при минусовой температуре. Ожидаются небольшие заморозки, поэтому возможен гололед.

Днем осадков практически не будет. Очень незначительные осадки возможны лишь местами. Кое-где сохранится гололед. Температура будет близкой 0 - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В четверг в Литву придет волна холодного воздуха. Ночью местами пройдет снег. Температура снизится до 5-10, местами до 15 градусов мороза. Днем снег возможен лишь в некоторых районах. Температура составит 0-5 градусов мороза.

В пятницу погода изменится. Пойдет мокрый снег. Местами ожидается туман, гололед. Ночью будет 1-6 градусов мороза, днем около 0.

В выходные прогнозируют дождь. Температура и ночью и днем будет выше 0.