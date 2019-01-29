С проблемами столкнутся те водители, которые ездят через перекресток на ул. Калварию, Карейвю и Озо.
Представитель Susisiekimo paslaugos Мигле Белините информировала DELFI, что светофоры не работают из-за того, что нет электричества. Несмотря на то, что поломку устраняют, работы займут немало времени.
"На место приезжала полиция, чтобы регулировать движение", – сказала Белините.
Полицейские вернулись на перекресток перед самыми вечерними заторами и регулируют движение.
Светофоры заработают только около полуночи.
На этом перекрестке уже образовались заторы. Водителям рекомендуют объезжать этот перекресток.