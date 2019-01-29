На окраине Вильнюса зимуют 2327 летучих мышей

В заброшенном железнодорожном тоннеле в Верхних Панеряй в этом году зимует 2327 летучих мышей, почти на 300 больше, чем в прошлом году. В тоннеле шириной 8 м, высотой 6,4 м и длиной чуть больше 400 м летучих мышей считали 13 специалистов и волонтеров.

Каждая группа отвечала за отдельную часть тоннеля, одни считали, другие выясняли вид, а третьи записывали данные и фотографировали большие группы, чтобы уточнить число.

По словам организатора экспедиции Ремигиюса Карпушки в этом году больше всего - 1256 - было редких во всей Европе прудовых ночниц (Myotis dasycneme), специалисты насчитали 1062 водяных ночниц (Myotis daubentonii), 4 ночниц Брандта (Myotis brandtii) и 1 европейскую широкоушку (Barbastella barbastellus). Вид еще нескольких мышей, которые надежно спрятались, установить не удалось.

Построенный в 1861 году тоннель был закрыт из-за плохого состояния в 1960 году. В нескольких местах песок полностью засыпал тоннель, поэтому образовались своеобразные камеры, в которых зимой сохраняется положительная температура и влажность. Такие условия подходят для зимовки летучих мышей. Этот тоннель одно из самых больших мест зимовья этих интересных животных в Европе.

Ради безопасности людей вход в тоннель закрыт. Ограничение доступа в тоннель важно и для летучих мышей, чтобы никто не тревожил их зимнюю спячку. В 2005 году панеряйский тоннель был объявлен охраняемым объектом и стал частью европейской сети Natura 2000. Эти действия принесли ощутимый результат. За 15 лет число летучих мышей в зимний период здесь увеличилось в 10 раз - с 250 в 2004 году до 2327 в 2019 году.

Летучие мыши зимуют в Литве не только в этом тоннеле. известно место их зимовки в бункерах на Антакальнисе, а также в Юлинавском, Миликоняйском, ново-фредовском, рокайском и жагаришском фортах в Каунасе и Каунасском районе.