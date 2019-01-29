Дискуссия о предпринимательстве и миграции в Висагинасе: возвращаться, уезжать или оставаться?

29 января в Висагинасе портал ru.DELFI.lt и сайт News.tts.lt проводят открытую дискуссию о возможностях предпринимательства в Литве "Вильнюс - Висагинас: возвращаться, уезжать или оставаться?", которая проходит в Центре бизнес- и туристической информации региона Игналинской АЭС/бизнес-инкубатор (Taikos 7, „Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras“).

В ходе открытой дискуссии на русском языке обсуждается экономическая ситуация в Литве и ее связь с миграционными процессами, условия и перспективы предпринимательской деятельности в регионах, вызовы, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса и миграционные ожидания, вызванные "Брекситом".

В дискуссии участвуют вице-министр экономики и инноваций Литвы Екатерина Рояка, руководитель Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас, бизнесмен Александр Козырев и висагинский предприниматель Сергей Трифонов.