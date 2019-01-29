Президентская служба: в правительстве Сквернялиса отсутствие женщин неслучайно

Неслучайно, что в правительстве Саулюса Сквернялиса в лучшем случае будет работать лишь одна женщина. Об этом сказал советник президента Литвы Довидас Шпокаускас. По его словам, такая ситуация должна вызвать беспокойство, поскольку не используется потенциал талантливых литовских женщин.

По словам Шпокаускаса, президенту в Давосе задавали вопросы в связи с положением в правительстве Литвы.

"Как и прогнозировали, конечно, такое замечают. Все видят, все спрашивают. Была бы в правительстве одна женщина или нет, мы в Евросоюзе все равно оказались бы в конце списка", - сказал Žinių radijas Шпокаускас.

Советник президента подчеркнул, что отсутствие женщин в нынешнем правительстве неслучайно. По его словам, такая ситуация должна вызвать беспокойство не только из-за скептического отношения международной общины.

"Это должно быть определенным сигналом и для нас, мы не используем потенциал наших талантливых женщин. Не надо быть экспертом по теории вероятности, чтобы сказать, что состав нынешнего правительства неслучаен. Мы должны повернуться лицом к квалифицированным женщинам, которые готовы помочь нашему государству во всех сферах", - сказал Шпокаускас.

"Если у нас есть правительство, в котором есть одна женщина или нет ни одной, при том, что в нашем обществе 50% женщин, то здесь налицо нечто большее", - заметил он.

Президент Грибаускайте уже раньше отрицательно оценила тот факт, что в правительстве Сквернялиса нет женщин. По ее словам, на этом лежит ответственность Сквернялиса.

В ответ Сквернялис сказал, что на пустующее место министра будет предложена кандидатура женщины.

"Я сейчас могу сказать, что об этой последней свободной позиции говорили с возможными кандидатами - двумя мужчинами и тремя женщинами. И у нас сейчас есть реальный выбор, я думаю, что, когда президент вернется из командировки, мы поговорим и я представлю кандидатуру. Сейчас есть два кандидата - две женщины", - сказал в минувший четверг Сквернялис.

На данный момент в правительстве Сквернялиса все министры - мужчины. Такая ситуация сложилась после того, как на смену мунистру образования Юргите Петраускене пришел Альгирдас Монкявичюс, а министру культуры Лиане Руоките-Йонссон - Миндаугас Кветкаускас.