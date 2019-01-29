Глава Конфедерации бизнеса: можно создавать министерства, но люди - не дураки

По мере приближения Brexit слышатся разговоры о том, что вот-вот в Литву хлынут 100 000 эмигрантов. Власти долго говорили о необходимости вернуть эмигрантов, а сейчас опасаются, что не сможет принять такое количество людей. В конце 2018 года правительство представило план действий, который поможет увеличить численность жителей Литвы до 3 млн. Возвращение эмигрантов: какие вызовы ждут? Об этом 28 января говорили в эфире передачи "Форум LRT" на телеканале LRT.

В начале дискуссии советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас заявил, что 2019 год в плане возвращения эмигрантов для Литвы будет самым успешным.

"Этот год с 1990 г. будет самым лучшим в истории Литвы, у нас -3000 между теми, кто уезжает и теми, кто приезжает, а среди приезжающих 57% - это возвращающиеся эмигранты. Например, перед 2010 г., во время правления Кубилюса, было 80 000 уезжающих, это в 27 раз хуже, чем сейчас", – ознакомил со статистикой Малинаускас.

Консерватор Жигимантас Павилёнис на это ответил, что когда-то в Литве было 3,7 млн. жителей, а сейчас всего около 2,7 млн. Он обратил внимание на то, что большая часть приезжающих в Литву - это россияне, белорусы и украинцы.

"Литовцы нас выбирают нечасто, а на их место приезжают жители третьих стран, поскольку мы реально не заботимся о возвращении простых людей. Нас волнует возвращение талантов, профессионалов. Для этого созданы красиво работающие организации, но 90-95% жителей Литвы - не такие, которые могут привезти в Литву миллион. Кроме того, немалая часть тех же литовцев в Великобритании находится в болоте рабства, их вообще никто не навещает", – сказал Павилёнис и удивлялся тому, что ну глава МВД Эймутоис Мисюнас, ни премьер Сквернялис этим не интересуются.

Вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка уточнила, что за последний год количество возвращающихся на родину жителей Литвы увеличилось.

"В числе иммигрантов граждан Литвы стало на 2/3 больше", – сказала Рояка.

Председатель Общины литовцев мира Даля Хенке сказала, что эмигрантам не хватает хороших новостей из Литвы.

"Люди хотят уважения и снисхождения, а не обязательно финансовых благ в другой стране. Вы думаете, что легко оставить семью, иногда и детей и найти другой дом за границей, порой без знания языка? Это очень сложно, об этом никто не говорит. Люди часто уезжают не от хорошей жизни, другие выражают так свое политическое мнение", – сказала Хенке.

Декан факультета социальных, гуманитарных наук и искусства Каунасского технологического университета Айнюс Лашас сказал, что для литовцев возвращение на родину это "осмысленный вызов".

"Если вы хотите комфорта, то найдете в мире много стран, где уровень комфорта выше, чем в Литве. Если вы хотите принять осмысленной вызов, тогда Литва - то место, которое может помочь с этим", – сказал Лашас.

По его словам, возвращающийся эмигрант должен себе ответить на три вопроса.

"Где и за сколько я буду работать, где и за сколько я буду жить и как и где, если у меня есть дети, они будут работать и учиться. Если ответы есть, то неважно, на каком уровне ты находишься, тогда перспектива возвращения иная", – сказал Лашас.

Депутат, член фракции "крестьян" Виргилиюс Подерис ответил, что парламент и правительство обсуждают инициативы, связанные с возвращением эмигрантов, которые позволят ответить на вопросы, которые поднимает Лашас. По словам депутата, уровень безработицы в Литве снижается, создают рабочие места, улучшаются условия для семей.

"Есть целый спектр средств помощи", – заметил Подерис.

"Люди в Литву возвращаются потому, что здесь появляются рабочие места, здесь появляется безопасность, прозрачность, "детские" деньги, растут зарплаты. Они видят возможность возвращения в страну, где они будут безопаснее в финансовом плане", – заметил Малинаускас.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус сказал, что сейчас около 20% компаний в Литве приостанавливают свое расширение или просто вообще не расширяются из-за нехватки работников. Это, по словам Суткуса, показывает, что бизнесу нужно возвращение эмигрантов, но, как он признал, вряд ли все эти компании способны предложить привлекательную зарплату.

"Мы не должны забывать структуру всей экономики Литвы, которая основана на бизнесе, дающем небольшой ВВП, эти компании не могут платить более высокие зарплаты. [...]

Мы можем учредить разные министерства, написать программы, создать лозунги, но люди - не дураки – они выкладывают цифры на стол, как сказал Лашас, посчитают, где будешь работать, что получишь, и что из этого выйдет", – сказал Суткус.

Он призвал не забывать, что думающие эмигранты сравнивают и уровень жизни в Литве и за границей.

"Что должны делать правительство и Министерство экономики? Увеличивать число хорошо оплачиваемых рабочих мест", – считает Суткус.

По его словам, еще один важный шаг - побуждение людей повышать уровень квалификации, совершенствовать знания.

Суткус согласен с тем, что экономическая ситуация в Литве улучшилась, но, по его словам, важно убедить эмигрантов, что рост продолжится.

Павилёнис акцентировал, что Литве надо совершенствовать систему образования, чтобы дети возвращающихся эмигрантов могли без проблем влиться в нее. Одна из проблем, о его мнению, отсутствие переходных классов. С ним согласна и Хенке.

"Образование, детские сады, школы – там нужны классы для интеграции. Нужно приспособить систему для возвращающихся", – сказала Хенке.

Суткус заметил, что сейчас в системе выделения средств на снижение эмиграции видит немало примеров разбазаривания денег. Как один из таких примеров он привел программу Службы занятости "Найди себя", на которую выделили 30 млн. евро.

"Что они делают за эти деньги? Они берут хронических безработных, тех, которые не хотят работать. Сажают их за стол, объясняют, что с утра надо встать, почистить зубы, что работа - это хорошо, а лень - не очень хорошо. И так несколько дней, на третий день, когда рассказывать больше нечего, им говорят: "Вы сейчас поиграйте в карты, поскольку вы должны здесь находиться и подписать, что вы здесь были, чтобы мы могли освоить деньги". [...] такого рода программы есть, на них тратят деньги, ну так осуществляйте их за свой счет", – заметил Суткус.